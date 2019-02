Kolega z Milanu chwali Piątka: zobaczycie, że strzeli mnóstwo goli

Transfer Krzysztofa Piątka z Milanu do Genoi był rekordowym w historii polskiej piłki. Przed nim jednak było kilka innych wielkich transferów.

Piątek i Bakayoko od początku się polubili. Po wygranej w Coppa Italia z SSC Napoli i dwóch golach Polaka, Francuz wrzucił zdjęcie z napastnikiem do mediów społecznościowych. Panowie z uśmiechem na ustach pokazywali słynną już w Europie cieszynkę Pistolero. Fotografia została podpisana "Bang bang bang x2" i zrobiła furorę wśród kibiców ze stolicy włoskiej mody.

Nowy gracz Milanu ma świetny początek. Tydzień temu zagrał 20 minut przeciwko Napoli w Serie A. Był aktywny, ale bramki nie zdobył, a we wtorek zagrał od pierwszej minuty i został bohaterem wieczoru. Mediolańczycy zwyciężyli 2:0, awansując do półfinału Pucharu Włoch.

Piątek szybko się dopasował

Od tygodnia wokół Piątka panuje spore zamieszanie. Na jego temat wypowiedział się również Bakayoko.

– To super zawodnik. Jeśli będzie ciężko pracował, zobaczycie, że strzeli jeszcze mnóstwo goli. Jest szybki i inteligentny. Od razu dostosował się do mechanizmów funkcjonowania zespołu. Cieszę się, że miał tak dobre wejście – przyznał cytowany przez "Corriere dello Sport" Francuz.

Piątek zastąpił w składzie wypożyczonego do Chelsea Gonzalo Higuaina, który w Milanie zawodził na całej linii. – Nie chcę nic mówić o Gonzalo. To nie mój problem. Przed jego odejściem do Anglii mało rozmawialiśmy. Życzyłem mu powodzenia. Nic więcej. Kiedy ja byłem w Chelsea, pracowałem z innym trenerem, więc nie mogłem zbyt wiele doradzić. Nie wiem, jaka jest teraz sytuacja w Londynie. W tak wielkich klubach wszystko zmienia się w mgnieniu oka – dodał Bakayoko.

W niedzielę hit weekendu w Serie A. Przeżywająca kryzys AS Roma podejmie AC Milan. Początek o godz. 20:30.