Mała Barcelona w Kobe. Vermaelen przeniósł się do Japonii

O tym, że Vermaelen latem opuści stolicę Katalonii, mówiło się od jakiegoś czasu. W Barcelonie nie mieli z niego zbyt dużego pożytku - w ciągu czterech sezonów spędzonych na Camp Nou 33-letni obrońca wystąpił w zaledwie 34 meczach ligowych, z czego w dziewięciu w ostatnich rozgrywkach.

Z tego powodu kataloński klub wcale nie był pewny, czy znajdzie się chętny na usługi Belga. Na jego szczęście, zgłosili się po niego starzy znajomi.

Występujący w J-League Vissel Kobe szybko doszedł do porozumienia z Barceloną w sprawie transferu Vermaelena. Japończycy zgodzili się zapłacić 2,5 miliona euro, a zawodnik podpisał trzyletni kontrakt. W ekipie mistrzów Hiszpanii szans na grę nie miał żadnych, a klub chciał nieco odciążyć budżet po transferze Antoine'a Griezmanna. Dlatego wszystkie strony dogadały się bez większych problemów. Na pewno pomógł w tym fakt, że sponsorem Barcelony jest firma Rakuten, właściciel Vissel.

W zespole z wyspy Honsiu belgijski defensor spotka swoich byłych kolegów z Barcelony - Andresa Iniestę i Sergiego Sampera. Obaj przenieśli się do Vissel latem ubiegłego roku. Co więcej, w klubie jest jeszcze jeden były piłkarz Blaugrany - mowa o Davidzie Villi, który trafił do Japonii w styczniu tego roku z New York City FC.



@thomasvermaelen signs for @visselkobe

Thanks for everything, Thomas and best of luck with your next step in Kobe!

Full story: https://t.co/PwV4CWfVaDpic.twitter.com/1e7HaLVJVN — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 lipca 2019





Ogłoszenie transferu Vermaelena poprzedziło sparingowe spotkanie między Vissel i Barceloną. Katalończycy zwyciężyli 2:0 po dwóch golach rezerwowego Carlesa Pereza. Dla Iniesty, Sampera i Villi była to idealna okazja, by spotkać się ze starymi znajomymi.

Wcześniej Vermaelen występował w Ajaksie Amsterdam, RKC Waalwijk i Arsenalu. Był również wypożyczony do AS Romy.