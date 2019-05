Trener PSG dla Eurosportu: Neymar potrzebuje więzi z kolegami, Kylian liczy gole na treningach

Buffon myśli o posadzie selekcjonera. "Nauczyć się innego języka i stylu życia" Ma w dorobku... czytaj dalej » Niemiec odwiedził korty Rolanda Garrosa, gdzie tenisiści rywalizują właśnie we French Open. W studio Eurosportu z 46-letnim szkoleniowcem rozmawiali dziennikarz Matthias Stach oraz sześciokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych Boris Becker.



Zawodnikami PSG, gwiazdami z półki najwyższej, są Brazylijczyk Neymar i Francuz Mbappe.



- Ta pewność siebie jest potrzebna, by decydować o wynikach meczów, niezbędna, jeżeli chce się być najlepszym z najlepszych i udowadniać tę klasę co trzy dni - stwierdził Tuchel.

"100 goli strzelonych na treningach"

Jacy są na co dzień?



- "Ney" to niewiarygodnie ciepła osoba, która potrzebuje więzi i z trenerem, i z kolegami z zespołu. Musi czuć się szczęśliwy, nie lubi kłótni w szatni, wszystko bierze do serca. Kylian jest skoncentrowany na grze w piłkę, przekonany do swoich umiejętności, niezależny - wszystko, jak na jego młody wiek, na poziomie ekstremalnie wysokim. Kiedyś przyszedł do klubu w koszulce z nadrukiem "100 goli strzelonych na treningach", bo on je skrupulatnie liczy. Supermiły chłopak. Wie, czego chce i czego potrzebuje - wyjaśnił szkoleniowiec PSG.

Źródło: Getty Images Tuchel przedłużył kontrakt z PSG



Zdradził też, że o przedłużeniu z nim przez paryski zespół kontraktu do czerwca roku 2021 - o czym oficjalnie poinformowano 25 maja - wiedział od dawna.

- W moim odczuciu styl prezentowany przez drużynę może się podobać. Prawda, w ostatnich tygodniach sezonu ligowego mieliśmy kilka potknięć. Straciliśmy koncentrację, bo zbyt wcześnie zapewniliśmy sobie mistrzowski tytuł. Mówiąc jednak wprost - kibice uwielbiali oglądać nasze domowe mecze, a to uznanie jest dla trenera bardzo ważne - zapewnił Tuchel.