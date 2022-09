Chelsea znalazła następcę Tuchela. Gigantyczne odszkodowanie dla Niemca

Decyzję o zwolnieniu szkoleniowca szefowie klubu podjęli w środę przed południem, kilkanaście godzin po niespodziewanej, wyjazdowej porażce w 1. kolejce Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb (0:1). Według brytyjskich mediów, decyzja ta zapadła już wcześniej, a nowy właściciel The Blues Todd Boehly, który miał ponoć sporo zarzutów wobec niemieckiego szkoleniowca, czekał tylko na właściwy moment. Trzęsienie w Chelsea po blamażu. Tuchel zwolniony Thomas Tuchel... czytaj dalej »

15 milionów dla całego sztabu

Zwolnienie trenera będzie dużo kosztować Amerykanina. Dokładnie 13 milionów funtów. Tyle, zdaniem "Daily Mail", 49-letni Niemiec otrzyma odszkodowania za zerwanie z nim umowy, która na Stamford Bridge obowiązywała go do czerwca 2024 roku. A to nie wszystko. Dwa miliony funtów londyński klub ma zapłacić także członkom sztabu szkoleniowego Tuchela.

"W imieniu wszystkich w Chelsea chcielibyśmy podziękować Thomasowi i jego sztabowi za ich wysiłek włożony w pracę z drużyną. Thomas będzie miał swoje miejsce w historii Chelsea, wygrywając z zespołem Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA oraz Klubowe Mistrzostwa Świata. Za niedługo minie 100 dni, odkąd klub ma nowych właścicieli. Kontynuują oni ciężką pracę, by wznieść drużynę jeszcze wyżej. Uważają, że to odpowiedni moment, by dokonać tej zmiany" - można było przeczytać w oświadczeniu klubu.

Porozumieli się

Wszystko wskazuje na to, że następcą Niemca zostanie Graham Potter, aktualny menedżer Brighton & Hove. Informację podał w czwartek znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Sky Sports donosi zaś, że Chelsea osiągnęła już ustne porozumienie z 47-letnim menedżerem Mew.

Umowa z Anglikiem ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych godzin.