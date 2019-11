Media: Trener PSG nie dla Bayernu. Trzy tygodnie na podjęcie decyzji

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Bayern sondował zatrudnienie niemieckiego szkoleniowca już teraz lub po zakończeniu sezonu. Tuchel ponoć odmówił i zamierza kontynuować pracę w Paryżu.



Trener Bayernu: Zabieg Lewandowskiego? Uszanujemy każdą decyzję - Robert... czytaj dalej » "Jego dostępność latem zależy od sportowych wyników PSG" - czytamy na stronie niemieckiego Sky Sport.

Tuchel: nie myślę o pracy w innym klubie

Sam zainteresowany odniósł się do tematu podczas konferencji prasowej przed środowym meczem Ligi Mistrzów z Club Brugge.



- Jestem trenerem PSG. Tu mam kontrakt i nie myślę o pracy w innym klubie - oświadczył.



46-letni Tuchel jest trenerem PSG od 2018 roku. Z paryskim klubem wywalczył mistrzostwo kraju oraz dwukrotnie Superpuchar Francji. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2021. Wcześniej prowadził m.in. Borussię Dortmund (2015-2017).



Niemiec był ponoć jednym z faworytów Karla-Heinza Rummenigge, prezesa rady nadzorczej Bayernu, gdy w zeszłym roku monachijczycy szukali następcy Juppa Heynckesa. Wówczas wybór padł na Kovaca.



Kandydat na trenera Bayernu uciął spekulacje. "Do końca sezonu zostaję w Ajaksie" - Bayern to... czytaj dalej » Chorwat stracił pracę w niedzielę. Dzień wcześniej jego drużyna została rozbita na wyjeździe przez Eintracht Frankfurt 1:5. Tymczasowym szkoleniowcem mistrzów Niemiec został Hans-Dieter Flick.

Dają sobie trzy tygodnie

Dziennik "Bild" przedstawił ostatnio listę kandydatów na nowego trenera Bayernu. Znaleźli się na niej Holender Erik ten Hag, który już ogłosił, że dokończy sezon w Ajaksie Amsterdam oraz Massimiliano Allegri, Jose Mourinho i Ralf Rangnick.



- Władze Bayernu spokojnie zastanowią się nad tym problemem. Myślę, że za trzy tygodnie, do meczu wyjazdowego z Fortuną Duesseldorf (zostanie rozegrany 23 listopada - red.), będziemy wiedzieć, jak kwestia trenera zostanie uregulowana - oświadczył prezydent Bayernu Uli Hoeness, który ustąpi ze stanowiska 15 listopada.



W środę Bayern rozegra u siebie mecz Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. 9 listopada zmierzy się, także w Monachium, w spotkaniu ligowym z Borussią Dortmund.