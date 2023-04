"Nie wolno ci tego robić". Złość w Bayernie po sensacyjnej porażce

Przygotowania Bayernu Monachium do meczu z Interem Mediolan w 6. kolejce Ligi Mistrzów

Przygotowania Bayernu Monachium do meczu z Interem Mediolan...

Przygotowania Bayernu Monachium do meczu z Interem Mediolan w...

Na Allianz Arena pierwsi gola strzelili gospodarze, w 19. minucie do siatki trafił Francuz Dayot Upamecano. Minęło kilka minut i do wyrównania doprowadził Nicolas Hoefler. Losy awansu do półfinału Pucharu Niemiec rozstrzygnęły się w doliczonym czasie gry. Rzut karny wykorzystał wtedy Lucas Hoeler. Nieszczęście Bayernu zaczęło się od zagrania piłki ręką przez Jamala Musialę.

Tuchel nie mógł pogodzić się, że jego zespół odpadł w takich okolicznościach.

Źródło: Getty Images Musiala wchodzi na boisko. Pół godziny później zagra piłkę ręką

"Trener nie znalazł słów pocieszenia dla smutnego Musialy" – napisał w relacji pomeczowej na swojej stronie magazyn "Kicker".

Tuchel: szalone ryzyko

Bayern Monachium pokonany w Pucharze Niemiec Już w drugim... czytaj dalej » Dalej cytuje Tuchela, dla którego to był drugi mecz, odkąd przejął Bayern po zwolnionym Julianie Nagelsmannie.

- W dzisiejszych czasach nie możesz skakać w polu karnym. Po prostu nie wolno ci tego robić. Podejmujesz szalone ryzyko – złościł się trener na nieodpowiedzialne zachowanie swojego piłkarza.

"Rzut karny w ostatniej minucie zszokował trenera Tuchela, który zaledwie dziesięć dni temu objął posadę w Bayernie, i zakończył potrójny sen w Monachium. Pierwszy tytuł w sezonie idzie na marne w doliczonym czasie gry. Freiburg sprawił sensację dzięki historycznemu zwycięstwu" – to komentarz "Bilda".

Dla Freiburga jest to pierwsze zwycięstwo w Monachium.

Tuchel rozpoczął pracę w Bayernie od wygranej w ligowym meczu na szczycie z Borussią Dortmund 4:2.