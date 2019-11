Tuchel jednym z faworytów Bayernu. Wszystko zależy od postawy PSG w Lidze Mistrzów

PSG zapewniło już sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów

Flick przejął obowiązki pierwszego trenera mistrzów Niemiec na początku listopada. Prowadzony przez niego zespół rozegrał dotychczas cztery mecze i może się pochwalić bezbłędnym bilansem. Bayern w Bundeslidze zwyciężył dwukrotnie po 4:0 z Borussią Dortmund i Fortuną Duesseldorf oraz pokonał w Lidze Mistrzów Olympiakos Pireus (2:0) i Crveną Zvezdę Belgrad (6:0).

Wyniki Die Roten pod wodzą Flicka ustabilizowały się na oczekiwanym poziomie, lecz szefowie Bayernu nie ustają w poszukiwaniach długofalowego rozwiązania.

Jak przekonuje "Sport Bild", jednym z głównych faworytów do przejęcia posady pierwszego szkoleniowca latem jest Thomas Tuchel. 46-latek jest jednak związany umową z Paris St-Germain, która obowiązuje aż do końca sezonu 2020-21. Na początku listopada, tuż po odejściu Kovaca, sam zainteresowany wykluczył możliwość zmiany pracodawcy w trakcie sezonu.

- Nie jestem zainteresowany, ponieważ jestem trenerem Paris St-Germain. Mam ważny kontrakt i nie myślę o żadnym innym klubie - mówił przed trzema tygodniami Tuchel.

- Nigdy nie zgłaszał mi chęci odejścia, a my nigdy nie poprosilibyśmy go, żeby odszedł sam i nie myśleliśmy nawet o zmianie szkoleniowca - wtórował mu dyrektor sportowy mistrzów Francji Leonardo.

Źródło: Getty Images Leonardo nadal wierzy w Thomasa Tuchela

Jak jednak przekonują niemieccy dziennikarze, przyszłość Tuchela uzależniona jest od osiągnięć paryskiego klubu w Lidze Mistrzów. Rozgrywki te stanowią priorytet dla szefów PSG i w przypadku kolejnego niepowodzenia, posada trenera z pewnością nie będzie bezpieczna. W tegorocznej fazie grupowej francuski zespół radzi sobie jak dotąd bez zarzutu. Po pięciu kolejkach paryżanie mają już zapewnione pierwsze miejsce w grupie z Realem Madryt, Club Brugge i Galatasaray. Prawdziwy test nadejdzie jednak dopiero w fazie pucharowej, w której regularnie zawodzili w ostatnich latach.

Efekt domina

W Paryżu mają już upatrzonego kandydata, który miałby zastąpić Tuchela w przypadku niepowodzenia w Lidze Mistrzów. Według informacji francuskich mediów jest nim Diego Simeone. Główny architekt ostatnich sukcesów Atletico Madryt od lat jest kuszony przez czołowe kluby Starego Kontynentu, jednak odrzuca wszelkie propozycje. Czym więc mogliby go skusić szejkowie zarządzający PSG? Przede wszystkim ogromnymi środkami na wzmocnienia, dzięki którym mógłby regularnie rywalizować na największej scenie z najbogatszymi klubami.

Przynętą ma być m.in. perspektywa ponownej współpracy z Antoinem Griezmannem, który znajduje się na celowniku paryskiego klubu. Obaj pracowali razem w Atletico, lecz latem reprezentant Francji zdecydował się na przenosiny do FC Barcelony. Początek jego przygody w katalońskim zespole nie układa się jednak najlepiej, co zwiększa nadzieje mistrzów Ligue 1 na sprowadzenie Griezmanna do ojczyzny.

Paryżanie mają mocną kartę przetargową w postaci Neymara, o którego Barca usilnie walczyła w ostatnim oknie transferowym. Jeśli zwiększy to szanse PSG na triumf w Lidze Mistrzów, nikt na Parc des Princes nie zawaha się poświęcić niesfornej gwiazdy w ewentualnej wymianie.