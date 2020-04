Thomas Mueller o Lewandowskim: jeszcze nie jest legendą Bayernu

Lewandowski i Bayern wrócili do treningów

22.02 | To były podobne strzały, podobne gole, ale jakże ważne. Zdobywając 24. i 25. bramkę w sezonie w meczu przeciwko Paderborn, Robert Lewandowski uratował zwycięstwo Bayernu 3:2, a sam umocnił się na pozycji lidera strzelców Bundesligi.

Przypominamy wydarzenia z 3 kwietnia 2019 roku. Wówczas w ćwierćfinale Pucharu Niemiec Bayern zmierzył się z Heidenheim. Bawarczycy najedli się sporo strachu, ale ostatecznie awans do półfinału zapewnił Robert Lewandowski. Polak strzelił dwa gole, a Bayern wygrał 5:4.

05.04 | Kolejne kluby niemieckiej Bundesligi wznowiły treningi w małych grupach. W poniedziałek do zajęć wrócili m.in. piłkarze broniącego tytułu Bayernu Monachium. Wśród nich nie zabrakło wracającego do zdrowia po kontuzji Roberta Lewandowskiego.

Po kontuzji nie ma śladu. Lewandowski gotowy do gry Robert... czytaj dalej » W ponad 100-letniej historii Bayernu nie brakowało wybitnych piłkarzy. Niemieccy kibice za największą legendę uważają przede wszystkim Gerda Muellera, który strzelił dla klubu z Bawarii aż 515 goli.

Od niespełna sześciu lat do wybitnego reprezentanta Niemiec próbuje zbliżyć się Lewandowski. Polak strzela gole jak na zawołanie, asystuje, a przy okazji bije kolejne rekordy. Dla Bayernu zdobył już 230 bramek i w rankingu najskuteczniejszych ustępuje tylko Muellerowi.

Wyznacznikiem Liga Mistrzów

Zdaniem jego kolegi z zespołu Thomasa Muellera, popisy strzeleckie "Lewego", to jednak za mało, by można było go umieścić wśród takich nazwisk jak Mueller, Beckenbauer, Rummenigge czy Hoeness. Pomocnik Bayernu podkreśla, że jego zdaniem najważniejsze są trofea i sukcesy na arenie międzynarodowej.

- Cały czas pamiętamy piłkarzy z lat 70., którzy trzykrotnie wygrali Ligę Mistrzów (do sezonu 1991/92 była rozgrywana jako Puchar Europy - red.). Wspominamy ich nie ze względu na liczbę meczów czy goli, ale dlatego, że odnieśli tak wielki sukces. Dla mnie legendą jest Karl-Heinz Rummenigge, z którego osiągnięciami nie można dyskutować – tłumaczył Mueller.

- Robert jeszcze nie jest legendą. Nie chcę go tak nazywać, ponieważ nadal gra i jest moim kolegą z zespołu. Natomiast jeśli chodzi o najlepszych napastników Bayernu w historii, to pod względem skuteczności lepszy był tylko Gerd Mueller – zaznaczył.

Źródło: dfb.de W akcji kat Polaków Gerd Mueller

W pogoni za czołówką

Latem 2014 roku kapitan reprezentacji Polski przeniósł się do Bayernu na zasadzie wolnego transferu z Borussii Dortmund. W Bundeslidze rozegrał 313 meczów, w których strzelił 227 goli. W klasyfikacji najlepszych strzelców plasuje się na trzeciej pozycji. Wyprzedzają go jedynie Gerd Mueller (427 meczów i 365 goli) i Klaus Fischer (535/268).

W tym roku Lewandowski miał duże szanse na pobicie rekordu legendarnego Niemca z sezonu 1971/1972, kiedy ten zdobył aż 40 bramek. W bieżących rozgrywkach Bundesligi Polak ma 25 trafień, ale z uwagi na przerwę wywołaną pandemią oraz kontuzję, której nabawił się w końcówce lutego, jego szanse zostały mocno ograniczone.