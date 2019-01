Dodatkowa kara dla Muellera. Opuści mecze z Liverpoolem

18.09 | Liga Mistrzów wraca do gry. Rozgrywki ruszą już we wtorek o godzinie 18.55, kiedy Inter zagra w Mediolanie z Tottenhamem, a Barcelona - u siebie z PSV Eindhoven.

Mueller w niebezpieczny sposób zaatakował jednego z rywali w 75. minucie meczu w Amsterdamie, który odbył się 12 grudnia. Od razu zobaczył za to czerwoną kartkę, co oznaczało automatyczne zawieszenie na pierwsze spotkanie z Liverpoolem - 19 lutego w Anglii.



Komisja dyscyplinarna Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) w piątek poinformowała, że do tej przewidzianej regulaminem kary dołoży jeszcze jeden mecz zawieszenia. To oznacza, że Mueller nie wystąpi także w rewanżu w Monachium 13 marca.

Przedmioty rzucane na murawę

Kilka minut przed faulem Niemca nieodpowiedzialnie zachował się zawodnik Ajaksu Maximilian Woeber, który również został usunięty z boiska przez sędziego. UEFA wymierzyła mu identyczną karę jak Muellerowi i Austriak nie będzie mógł wziąć udziału w żadnym z meczów 1/8 finału z Realem Madryt - 13 lutego w Holandii i 5 marca w stolicy Hiszpanii.



Ponadto Ajax musi zapłacić grzywnę w wysokości 20 tysięcy euro, ponieważ jego fani rzucali przedmioty na murawę. Bayern ukarano kwotą ośmiu tysięcy euro za odpalanie przez jego sympatyków rac na trybunach.



UEFA zdecydowała także o wyciągnięciu konsekwencji wobec kilku innych klubów za niewłaściwe zachowanie kibiców i nieprawidłowości organizacyjne. Najbardziej dotkliwa kara spotkała Olympiakos Pireus po meczu z AC Milan (3:1). Grecki klub musi zapłacić 90 tysięcy euro grzywny, a jeśli znów złamie regulamin w ciągu najbliższych dwóch lat, rozegra jedno spotkanie w roli gospodarza przy pustych trybunach.