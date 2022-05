Wszystkie cuda bohatera Realu. "Oszałamiające"

Triumfu Królewskich nie byłoby bez 30-latka, który do Realu przeszedł w 2018 roku z ekipy rywala zza miedzy - Atletico.

W zakończonej w sobotę późnym wieczorem edycji Ligi Mistrzów Courtois popisał się w sumie aż 59 interwencjami. To rekord, jeśli chodzi o jeden sezon najcenniejszych klubowych rozgrywek. Aż dziewięć z nich to obrony w sobotnim finale z Liverpoolem, co także jest historycznym osiągnięciem.



59 - #Courtois with 59 saves has now set the new record of saves made in a single #UCL campaign since 2003/04 (since Opta collected this data).



Also with 9 saves he set a new record in a #UCLfinal since 2003/04.



Wonderful.#LiverpoolVsRealMadrid — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 28, 2022

Koszmar Salaha

Piłkarze The Reds próbowali na różne sposoby pokonać Belga lub "kolosa, będącego obecnie najlepszym bramkarzem na świecie", jak napisali o nim dziennikarze "El Mundo". Ten za każdym razem wychodził z opresji - bronił jak w transie.

"Marca" wyróżniła trzy parady, po których Courtois jeszcze długo może śnić się wicemistrzom Anglii po nocach.

21. MINUTA

Po tym, jak Belga "rozgrzał" już Mohamed Salah, sprawy w swoje ręce próbował wziąć Sadio Mane. Po indywidualnej akcji Senegalczyk strzelił kąśliwie z 15 metrów. "Połowa stadionu (lub nieco więcej) fetowała już bramkę" - podkreślił madrycki dziennik. Tymczasem mierzący dwa metry Courtois rzucił się jak długi i wybił piłkę na słupek. Miał też szczęście, że nie trafiła go w tył głowy. Szybka reakcja bramkarza uniemożliwiła też dobitkę atakującym Liverpoolu.

Źródło: Getty Images Mane strzela. Gol? Nic z tych rzeczy, Courtois cudownie interweniuje

69. MINUTA

Piłka po idealnej centrze Jordana Hendersona trafiła na głowę Diogo Joty. Portugalczyk miał zbyt ostry kąt, by uderzać, więc podał ją do nadbiegającego na drugi słupek Salaha. Egipcjanin dołożył stopę, ale nagle jak spod ziemi wyrósł bramkarz Realu, który w sobie tylko znany sposób z bliskiej odległości zatrzymał uderzenie napastnika The Reds. "Courtois zamknął drzwi Salahowi w najczystszym futsalowym stylu" - wychwala Belga "Marca".

Źródło: Getty Images Salah - Courtois. Jak to nie wpadło?!

82. MINUTA

To zdaniem madryckiego dziennika "ostatni cud" bramkarza Realu, który wygrał kolejny odcinek pojedynku z Salahem. Tym razem Egipcjanin wymanewrował w polu karnym Ferlanda Mendy'ego i przed sobą miał już tylko stojącego trzy metry dalej Belga. Oddał mocny strzał prawą nogą, ale Courtois interweniował prawym ramieniem. Zdaniem dziennikarzy, była to "jedna z najlepszych okazji w meczu". Widać to było po reakcji kolegów z drużyny, którzy natychmiast podbiegli do bramkarza, gratulując i dziękując mu za kolejną "oszałamiającą" obronę.

Źródło: Getty Images Salahowi długo będzie śnić się Courtois

Pod ogromnym wrażeniem występu Courtois był też były znakomity bramkarz Realu Iker Casillas. "Dawno nie widziałem, by bramkarz miał taki wpływ na finał Ligi Mistrzów" - podsumował na Twitterze.



Hacia tiempo que no recordaba un portero tan determinante en una final de la @ChampionsLeague@thibautcourtois#APorLa14 — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 28, 2022



This is just exceptional from Courtois!



@ChampionsLeaguepic.twitter.com/8e1SSfD3xP — Football Tekkers (@BallTekkers) May 29, 2022

Liverpool - Real Madryt 0:1 (0:0)

Vinicius Junior (59).



Sędzia: Clement Turpin (Francja). Widzów: 80 tys.

Liverpool: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Andrew Robertson - Fabinho, Thiago Alcantara (77. Roberto Firmino), Jordan Henderson (77. Naby Keita) - Mohamed Salah, Sadio Mane, Luis Diaz (65. Diogo Jota).

Real Madryt: Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy - Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric (90. Daniel Ceballos) - Federico Valverde (86. Eduardo Camavinga), Karim Benzema, Vinicius Junior (90+3. Rodrygo).