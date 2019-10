Ronaldo kontra Mayorga. "The Sun" ujawnia nowe fakty

Prawie milion dolarów za zdjęcie. Ronaldo w sieci zarabia lepiej niż w Juventusie Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Ronaldo od początku utrzymywał, że do stosunku między nim i Kathryn Mayorgą doszło za obopólną zgodą. - Gwałt to straszne przestępstwo, które pozostaje w sprzeczności z moim postępowaniem i tym, kim jestem - mówił. Jednak jak wynika z artykułu "The Sun", nie wszystko wyglądało tak, jak utrzymuje Ronaldo.

Mówiła "nie"

"Z ponad 100 stron e-maili wymienionych między policją i prokuraturą wybijają się słowa detektywa z Las Vegas Jeffreya Guyera, który napisał: mamy wyniki DNA i pasują" – czytamy w brytyjskim tabloidzie. "Ponadto Ronaldo powiedział swoim prawnikom, że Mayorga mówiła "nie" i "przestań" – wynika z maili" – podkreśla dziennik.

Do gwałtu miało dojść w 2009 roku w jednym z hoteli w Las Vegas. Najpierw kobieta zawarła z Portugalczykiem ugodę i przyjęła 400 tysięcy dolarów. Jednak w związku z rozpoczętym w 2017 r. ruchem "Me Too", postanowiła wrócić do sprawy latem ubiegłego roku.

34-letnia Mayorga wniosła cywilny pozew przeciwko Ronaldo i domagała się 215 tysięcy dolarów. Prokurator okręgowy stwierdził, że na podstawie przedstawionych dowodów nie można jednoznacznie stwierdzić, że piłkarz dopuścił się napaści seksualnej i sprawa nie trafiła do sądu federalnego.

Źródło: SID Ronaldo miał kłopoty

Amerykańska policja prowadziła wznowione śledztwo przez 11 miesięcy, zanim przekazała dowody prokuraturze z Nevady. Z e-maili wynika, że sprawa została porzucona, albowiem detektywi nie byli przekonani, czy dokumenty opublikowane w ramach przecieku Football Leaks, na których w dużej mierze się opierano, nie zostały sfałszowane. Drugi powód? "Niezwykle trudny kontakt" z adwokatem Mayorgi, Leslie Stovallem.

Mało tego, również współpraca z brytyjską policją nie ułatwiła zadania. Tym razem chodziło o sprawę z 2005 roku – kiedy to Ronaldo, wówczas grający w Manchesterze United, miał się dopuścić gwałtu w londyńskim hotelu.

Detektyw Guayer napisał, że "Scotland Yard, Interpol oraz policja z Manchesteru zapowiedziały, że nie przekażą żadnych informacji dotyczących aresztowania Ronaldo". "Według informacji policji, ofiara zgłosiła możliwość popełnienia przestępstwa, ale do zdarzenia miało dojść w Manchesterze, nie Londynie" – dodano. Co więcej, Scotland Yard i policja odmówiły komentarza, natomiast adwokat Mayorgi nie odpowiadał na próby kontaktu.