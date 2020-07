Media: Messi namawia Barcelonę na "porwanie" Bielsy

65-letni Argentyńczyk jest na ustach piłkarskiego świata po tym, jak po latach nieobecności wprowadził do Premier League Leeds United. Ale czy ten związek ma przyszłość, wciąż nie wiadomo. Kontrakt szkoleniowca na Elland Road wygasa w przyszłym tygodniu, a negocjacje na temat jego przedłużenia dopiero się rozpoczęły.

"Idealne rozwiązanie"

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że Bielsa na wyspach zostanie, ale ewentualna propozycja z Katalonii może dać mu do myślenia.

Jak twierdzą dziennikarze "The Sun", Messi ma naciskać działaczy Barcelony, by ci "porwali" Bielsę, aby "poszli na całość i skusili go na przeprowadzkę" do Barcelony.

Anglicy dodają, że genialny piłkarz "przetrwał napięty związek" z ostatnio prowadzącym zespół Quique Setienem, ale teraz to Bielsa byłby "idealnym rozwiązaniem".

Rozgoryczenie Messiego dziwić nie może. Od zatrudnienia Setiena Barcelona notorycznie zawodziła i może zakończyć sezon bez choćby jednego trofeum po raz pierwszy od 2008 roku. Ostatnią szansą na puchar jest dla Dumy Katalonii Liga Mistrzów, w której w 1/8 finału mierzy się z Napoli (1:1 w pierwszym meczu we Włoszech).