Bale na wylocie z Realu. "Zidane stracił cierpliwość"

Dziewięciocyfrowa cena zaporowa. Atletico nie puści bramkarza Koniec... czytaj dalej » Walijczyk rozpoczął poniedziałkowy mecz z Leganes (1:1) na ławce rezerwowych i wszedł tylko na ostatnie 10 minut. Zanim Zidane wpuścił Bale'a na murawę, kazał mu rozgrzewać się przy linii bocznej dobre pół godziny. We wcześniejszym spotkaniu w Valencii zagrał 26 minut.

Zidane sprawdza

Madryckie dzienniki "AS" i "Marca" zauważają, że Zidane w pierwszych pięciu spotkaniach po powrocie na Santiago Bernabeu robi wiele zmian w składzie - chce w ten sposób pokazać, jakie ma zamiary wobec niektórych zawodników. Nikt nie ma wątpliwości, że pozycja Bale'a w klubie robi się coraz słabsza.

Dziennik "Independent" napisał, że dyrektor generalny Realu Madryt Jose Angel Sanchez już zaczął intensywną pracę na rynku transferowym.

Odejście Bale'a byłoby ulgą dla klubowych księgowych. Wychowanek Southampton zgarnia co tydzień prawie pół miliona funtów.

Bale trafił do Madrytu z Tottenhamu przed sezonem 2013/14 za prawie 100 milionów euro. Sanchez i prezydent klubu Florentino Perez wierzą, że sprzedadzą Walijczyka za porównywalną kwotę.



#RealMadrid manager Zinedine Zidane has told the club to sell 29-year-old Wales winger Gareth Bale - even if it loses them money

Source: Independent pic.twitter.com/2bKS4bjmRk — Bookmakers Review (@bookmakersnews) April 17, 2019





Dobry początek, później tylko gorzej

Walijczyk w pierwszym sezonie gry na Bernabeu strzelił 22 gole i zaliczył 19 asyst. Później było tylko słabiej, klub zdobywał trofea, ale Bale regularną formę prezentował od święta. W sezonie 2016/17, gdy już wtedy mówiło się o odejściu piekielnie szybkiego piłkarza, strzelił tylko dziewięć goli.

Nie brakowało opinii, że opuści stolicę Hiszpanii przed obecnym sezonem, ale wszystko zmieniło wejście Bale'a w finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Skrzydłowy pojawił się na murawie finału w Kijowie w drugiej połowie i strzelił dwa efektowne gole.

- Zostało nam siedem spotkań do końca sezonu i liczę na Garetha tak samo, jak na innych piłkarzy - powiedział niedawno Zidane.

Dziennikarze "Independent" są jednak pewni, że trener nie widzi dla Bale'a przyszłości dla Bernabeu. "Zidane przyznał, że latem pozbędzie się Walijczyka. Stracił cierpliwość do Bale'a".

Szef ekipy z Madrytu ma budować zespół wokół nastoletniego Viniciusa Juniora.