Smutne sceny na Narodowym. Szósta minuta i zmiana u rywali Polaków

POLSKA - HOLANDIA: RELACJA NA ŻYWO W EUROSPORT.PL

Ledwo hiszpański sędzia Alejandro Hernandez zagwizdał po raz pierwszy, a już kilkadziesiąt sekund później w walce o piłkę starli się Karol Linetty i Koopmeiners. Dużo bardziej ucierpiał ten drugi, który w ferworze walki przez przypadek został kopnięty w głowę.

Źródło: Newspix Linetty i Koopmeiners ucierpieli

Zamroczony Holender

O ile polski pomocnik dość szybko podniósł się z murawy, o tyle gracz Atalanty Bergamo cały czas na niej leżał. Jego kolega z reprezentacji Mephis Depay od razu pokazał w kierunku ławki rezerwowych, że będzie potrzebna zmiana.



Koopmeiners has to go off after 1 minute. Head injury, it's not looking good. pic.twitter.com/w8Vq2ykzpE — (@TheEuropeanLad) September 22, 2022





Na murawie szybko pojawiły się służby medyczne. Piłkarz, który w ostatnich tygodniach był w doskonałej dyspozycji, próbował wstać o własnych siłach, ale był zbyt oszołomiony. Medycy posadzili trzymającego się za szyję zawodnika na nosze.

Źródło: Getty Images Mecz z Polakami skończył się bardzo szybko dla Koopmeinersa

Będąc znoszonym z boiska, Koopmeiners otrzymał od publiczności dużą porcję braw. Już w 6. minucie byłego gracza AZ Alkmaar zastąpił Steven Berghuis, który dość niespodziewanie znalazł się poza pierwszym składem.

Mecz trwa, Holendrzy od 14. minuty prowadzą 1:0 po golu Cody'ego Gakpo.