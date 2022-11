Najpierw biedronka, była też zwariowana. Historia mundialowych piłek

Na tydzień przed mundialem kibice, którzy udają się do Kataru, powinni pamiętać o kilku zasadach. Ze względów bezpieczeństwa każdy z nich musi się zarejestrować przez internet w specjalnym systemie. Do Kataru nie wolno też wwozić niektórych produktów, na przykład alkoholu.

- Uważam, że na dzisiaj wybraliśmy optymalnie. Rozumiem, że ci, co nie jadą mogą czuć się zawiedzeni. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale ma przeświadczenie, że nikogo nie skrzywdziłem - mówi w rozmowie z TVN24 selekcjoner Czesław Michniewicz, komentując powołania na mundial.

Zarówno FIFA, jak i sam Katar, zrobili bardzo dużo, by futbol podczas najbliższego mundialu spadł na dość daleki plan. Ten turniej będzie inny niż poprzednie. Po raz pierwszy w historii jest on rozgrywany późną jesienią. Po raz pierwszy też mundial jest organizowany przez państwo bliskowschodnie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

15.11 | Polska rozegra mecz z Meksykiem na stadionie zbudowanym z kontenerów. Obiekt po mundialu zostanie rozebrany i poddany recyklingowi. Mundial w Katarze to wiele ciekawostek - po raz pierwszy jest na Bliskim Wschodzie, po raz pierwszy kosztował taką fortunę. Te mistrzostwa to również wiele kontrowersji, między innymi wokół niewolniczej pracy ludzi, którzy budowali stadiony. Jakub Loska.

Odliczanie do mundialu w Katarze - wiele ciekawostek i...

Odliczanie do mundialu w Katarze - wiele ciekawostek i...

- Mamy swoje atuty. Nie chciałbym mówić o przeciwniku, że jest nie do pokonania. Ale trzeba mieć trochę szczęścia, plan, optymalną formę, trafić ze składem. Liczę, że tak będzie. Jestem optymistą, ale życie samo potrafi "przyłożyć trochę lodu do głowy" - mówi o szansach Polaków na mundialu selekcjoner Czesław Michniewicz.

Nowy model piłki na każde mistrzostwa świata to tradycja FIFA od 1970 r. Wcześniej wystarczała futbolówka z brązowej skóry.

Wyszła jednak z użycia, bo piłkarze skarżyli się na jej słabo widoczny kolor. Technika wyparła też wiązanie na zewnątrz.

Od mundialu w Meksyku, na którym na własność Puchar Świata zdobyła Brazylia, piłka była już czarno-biała. Od tego momentu każda kolejna miała nowe, coraz to bardziej wymyślne nazwy. Z czasem wprowadzono dodatkowe kolory.

Co ciekawe, począwszy od turnieju w Argentynie w 1978 r. każda z futbolówek była uważana za gorszą od swojej poprzedniczki.

Źródło: Getty Images "Telstar" z Meksyku

Też zwariowana

Podczas mistrzostw świata w Hiszpanii w 1982 r. piłkarze kopali "Tango Espana", cztery lata później do bramek wpadała "Azteca", a we Francji w 1998 r. "Tricolore". Cztery lata później, podczas turnieju w Korei Płd. i Japonii, spotkania rozgrywano piłką "Fevernova", w porównaniu z poprzednią wzbogaconą w produkcji nowymi technologiami.

W 2006 roku w Niemczech przyszedł czas "ducha drużyny", czyli "Teamgeist". To piłka, która po raz pierwszy została pozbawiona szwów, a organizatorzy mistrzostw chwalili się, że jest "najbardziej okrągłą piłką świata". Kolorystyka piłki związana była z barwami reprezentacji Niemiec, zaś dodatkowy kolor złoty - na finał - odnosił się do 18-karatowego Pucharu Świata, o który walczą uczestnicy mundialu. Po raz pierwszy w historii zastosowano w niej nowatorską konfigurację 14, a nie ponad 30 paneli, co pozwoliło na uzyskanie niespotykanej wcześniej gładkości i idealnej kulistości piłki.

Najwięcej kontrowersji było z tą z mundialu w RPA (2010). NASA udowodniła, że "Jabulani" wręcz "wariuje" już przy prędkości 70 km/h. Bramkarze skarżyli się, że piłka potrafiła zrobić im psikusa i w ostatniej chwili przedziwnie skręcić.

Źródło: Getty Images "Jabulani" z RPA

Przed ośmioma laty w centrum uwagi była "Brazuca". Ważąca 437 gramów biała piłka posiadała kolorowy wzór, układający się tak, że przypominał popularne w Brazylii bransoletki życzeń (fita do Senhor do Bonfim da Bahia).

Oglądasz Wideo: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS W niedzielę rozpoczyna się mundial w Katarze

Wróciła "biedronka"

Mundial w Rosji w 2018 roku to powrót „Telstara”. Piłka była biała, miała czarne plamy, logo turnieju i napisy "Official Match Ball" oraz "Russia 2018". Twórcy zapewniali, że przy produkcji Telstara 18 zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne. Absolutną nowością był montaż czipa, z którym można "skomunikować się" za pomocą smartfona. Na ekranie wyświetlały się szczegółowe parametry.

Ale to pierwszy "Telstar" był bez wątpienia tą najsłynniejszą piłką. Rok 1970 i turniej w Meksyku. W Polsce była zwana "biedronką". Była zszyta 32 szwami czarno-biała piłka stała się bardziej widoczna - za sprawą wymogów telewizji. Skrót pochodził od słów "telewizja" i "gwiazda".

Dopiero od 1990 roku i mundialu w Italii piłki są wodoodporne.

W Katarze piłkarze będą kopać "Al Rihla". Według FIFA w locie jest ona szybsza niż jakakolwiek piłka wykorzystana w przeszłości.

Źródło: Getty Images "Al Rihla" z Kataru



Mundial w Katarze rozpocznie się 20 listopada, a finał zostanie rozegrany 18 grudnia.

Modele piłek na MŚ:

1970 Meksyk - Telstar

1974 RFN - Telstar Durlast

1978 Argentyna - Tango Riverplate

1982 Hiszpania - Tango Espana

1986 Meksyk - Azteca

1990 Włochy - Etrusco

1994 USA - Questra

1998 Francja - Tricolore

2002 Korea Płd/Japonia - Fevernova

2006 Niemcy - Teamgeist

2010 RPA – Jabulani

2014 Brazylia – Brazuca

2018 Rosja - Telstar 18

2022 Katar - Al Rihla