Pożar w Juventusie ugaszony. Przyjacielska rozmowa Nedveda z Ronaldo

Cristiano Ronaldo po meczu reprezentacji Portugalii, która pokonała 2:0 Luksemburg w eliminacjach do ME 2020.

Ronaldo, biorąc pod uwagę poprzednie sezony, obecnych rozgrywek nie może zaliczyć do bardzo udanych. W Serie A wystąpił w dziesięciu meczach, w których strzelił pięć goli. Podczas ostatniego spotkania ligowego przeciwko Milanowi Portugalczyk został zmieniony już w 55. minucie. Dając upust swojej złości, nie zamierzał usiąść wśród rezerwowych, tylko od razu udał się do szatni, a stadion opuścił jeszcze przed końcem meczu.

Konflikt między Portugalczykiem a trenerem Maurizio Sarrim i resztą drużyny był jednym z głównych tematów we włoskich mediach. Wiele wskazuje jednak na to, że sytuacja zaczyna się poprawiać.

Przyjacielska rozmowa

Ronaldo wyjechał przed końcem meczu. "Nie zostanie ukarany, ale Juventus oczekuje wyjaśnień" We Włoszech... czytaj dalej » Według "Tuttosport" Nedved wykonał telefon do Ronaldo. Czech chwalił ostatnie występy Portugalczyka w eliminacjach do Euro 2020. Gwiazdor Juventusu w dwóch ostatnich meczach reprezentacji strzelił cztery gole.

Czeski dyrektor sportowy Starej Damy poinformował również o planowanej kolacji dla całej drużyny, do której ma dojść po przerwie na mecze eliminacji do ME.

"Telefon od Nedveda został bardzo dobrze przyjęty przez Ronaldo. Była to przyjacielska rozmowa dwóch osób na różnych stanowiskach, ale mających taką samą wizję futbolu" - czytamy na Tuttosport.com.

Po 12 rozegranych kolejkach Juventus jest liderem Serie A. Stara Dama ma punkt przewagi nad drugim w tabeli Interem Mediolan.