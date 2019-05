Tęczowe chorągiewki na boisku Bayernu

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Bayern nie musi nawet wygrać z Eintrachtem, by cieszyć się z mistrzostwa. Remis wystarczy, by obrońcy tytułu po raz 29. w historii zakończyli rozgrywki Bundesligi na pierwszym miejscu. Wówczas bez znaczenia będzie wynik spotkania goniącej Bawarczyków Borussii Dortmund z Borussią Moenchengladbach.

To mistrzostwo będzie Lewandowskiemu smakować wyjątkowo. "Coś zupełnie innego" W Bundeslidze do... czytaj dalej » W sobotnim meczu bawarski klub chce również podkreślić, że opowiada się za tolerancją i jest przeciwny homofobii i rasizmowi. Dlatego w narożnikach boiska zostaną zainstalowane tęczowe chorągiewki.

Jasny sygnał

"Na całym świecie tęczowa flaga oznacza zmiany, nowy początek i pokój. Symbolizuje tolerancję, szacunek i akceptację w wielu kulturach, a zarazem daje nadzieję na całym świecie. Na zakończenie sezonu Bundesligi tęczowe chorągiewki znajdą się w każdym narożniku boiska, kiedy Bayern będzie podejmował Eintracht Frankfurt" - poinformował klub w oświadczeniu.

- Kampanią zorganizowaną wspólnie z naszym fanklubem Querpass Bayern chcemy wysłać jasny sygnał dotyczący tolerancji i różnorodności, a także sprzeciwić się rasizmowi i homofobii - powiedział prezes rady nadzorczej Karl-Heinz Rummenigge.



#FCBayern stands for tolerance and diversity. #IDAHOBITpic.twitter.com/qcwanvwWBe — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 17, 2019





- Oczekujemy większej przejrzystości, edukacji i ważnych działań, by pozbyć się tematów tabu. To coś wspaniałego, że FC Bayern określił się jako światowy klub wspierający nasze wartości. Tym samym domaga się tolerancji i jest przeciwny dyskryminacji każdego rodzaju, bo tęczowa flaga to nie tylko symbol ruchu gejowskiego - powiedział szef fanklubu Marcus Janke.

Grupa Queerpass Bayern powstała w 2006 roku i obecnie zrzesza 75 członków. Tęczowa flaga regularnie pojawia się na Allianz Arena i, jak przekonuje klub z Bawarii, przez lata stała się ważnym elementem na stadionie. - Chcemy także przemówić w imieniu pozostałych gejów: nie jesteście sami - podkreślił Janke.