Zegarek sędziego błyskawicznie potwierdził bramkę Ronaldo

Juventus we wspaniałym stylu rozprawił się z Atletico

Ronaldo ma głowę nie od parady. Juventus sprowadzał go z Realu Madryt właśnie dla takich wieczorów jak ten wtorkowy w Lidze Mistrzów. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki w każdej z połów zdobył po bramce z główki, dzięki czemu turyńczycy odrobili straty z pierwszego meczu. Wisienką na torcie była na koniec bramka CR7 z rzutu karnego, dająca Juve awans.

Zegarek potwierdził

Niesamowity mecz Ronaldo. W pojedynkę rozbił Atletico Po niesamowitym... czytaj dalej » Przy pierwszym trafieniu z 27. minuty nie było żadnych wątpliwości, czy piłka przekroczyła linię bramki. W drugim przypadku bramkarz Atletico Jan Oblak wyskoczył do piłki po strzale Ronaldo i zrobił wszystko, co mógł, aby nie dopuścić do straty gola. Można było odnieść wrażenie, że Słoweniec odbił futbolówkę tak, że nie przekroczyła ona bramki całym obwodem, ale jakiekolwiek wątpliwości rozwiała technologia goal-line.

Sędzia Bjoern Kuipers otrzymał błyskawicznie potwierdzenie na swój zegarek. Dramka została dobyta prawidłowo i Holender uciął protesty pokazując piłkarzom nadgarstek. Gracze Atletico praktycznie nie mieli żadnych pretensji.

Różnicę robi Ronaldo i technologia

Drugi gol portugalskiego gwiazdora jest też dowodem na to, że technologia jest w piłce nożnej potrzebna. W przeszłości - w zależności od decyzji arbitra - wokół sytuacji narosłoby mnóstwo kontrowersji. Jedni uważaliby, że bramka jest prawidłowa, a drudzy twierdziliby co innego.