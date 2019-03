Te słowa musiały go zaboleć. Pepe obraża, Dżeko upada

Gol w 117. minucie. Porto wyszarpało awans do ćwierćfinału W Porto potrzebna... czytaj dalej » Była 57. minuta meczu o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Porto prowadziło z Romą 2:1. Robiło się nerwowo, bo miesiąc temu, w pierwszym spotkaniu, to rzymianie wygrali w takim stosunku. Kwestia awansu nie była więc rozstrzygnięta.



W pewnym momencie dwóch największych twardzieli po obu stronach ruszyło do piłki. Gdzieś po drodze Dżeko, kapitan gości, lekko odepchnął obrońcę Porto. To wystarczyło, by z jednej, niewinnej iskry wybuchł pożar. Doszło do przepychanki, panowie mieli sobie coś do wyjaśnienia. W pewnym momencie stanęli twarzą w twarz, czoło w czoło. I wtedy, po dotknięciu głowami, Bośniak runął na ziemię. Teatralnie, trzeba dodać.



Może Pepe go obraził, ale Dżeko dołożył od siebie marnej aktorskiej sztuki.

To nie żadne zaklęcie

Co portugalski obrońca wykrzyczał Bośniakowi w twarz? Na pewno to nie były żadne zaklęcie, choć i takie podejrzenie padło.



Nie trzeba było zatrudniać specjalistów od odczytywania z ruchu warg, by odgadnąć słowa Pepego.



Nic nieszablonowego, ot swojskie "f*ck you". Dżeko zaczął sprawdzać, czy czoło nie jest rozcięte, a Pepe, który w przeszłości nie raz próbował w podobny sposób oszukać sędziego, patrzył i nie dowierzał.



Prowadzący spotkanie pan Cuneyt Cakir również nie nabrał się na teatrzyk napastnika Romy. Obu bohaterów nagrodził żółtymi kartkami.

- Jak Dżeko przeżył ten cios głową, to ja nigdy się nie dowiem - dworował sobie jeszcze w trakcie meczu Gary Lineker, doskonały przed laty piłkarz i dziś wzięty komentator.



How Dzeko survived this Pepe headbutt I’ll never know. pic.twitter.com/vw0QeRNv8J — Gary Lineker (@GaryLineker) 6 marca 2019





Faktycznie, ze sztabu Romy brak informacji o tym, że Dżeko z powodu środowego ciosu stracił resztę sezonu.

Do rozstrzygnięcia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, w niej gola na wagę awansu strzelił dla Porto Alex Telles.

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału piłkarskiej LM (gwiazdka oznacza awans):

środa, 6 marca

*FC Porto - AS Roma 3:1 (1:1); pierwszy mecz - 1:2

Bramki: Soares (26.), Marega (52.), Telles (117. - karny) - De Rossi (37. - karny)

Paris Saint-Germain - *Manchester United 1:3 (1:2); 2:0

Bramki: Bernat (12.) - Lukaku (2.), (30.), Rashford (94. - karny)



wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham Hotspur 0:1 (0:0); 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1

wtorek, 12 marca

Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen (3:2)

Juventus Turyn - Atletico Madryt (0:2)

środa, 13 marca

FC Barcelona - Olympique Lyon (0:0)

Bayern Monachium - Liverpool (0:0)



15 marca - losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych

9/10 i 16/17 kwietnia - ćwierćfinały

30 kwietnia/1 maja i 7/8 maja - półfinały

1 czerwca - finał w Madrycie