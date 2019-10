Taryfikator Realu Madryt. Zaczyna się od 250 euro za niewyciszony telefon

Gwiazdy spały w derbach Madrytu. Remis po bezbarwnym meczu Ci, którzy w... czytaj dalej » W Realu Madryt wszystko musi być na najwyższym poziomie. Piłkarze zarabiają krocie, mają stworzone komfortowe warunki pracy, ale ma to też działać w drugą stronę. Klub z Santiago Bernabeu oczekuje od swoich piłkarzy najwyższych standardów.

Deportes Cuatro dotarło do taryfikatora obowiązującego w szatni Królewskich. Za złamanie wewnętrznego regulaminu piłkarze muszą zapłacić od 250 do 3000 euro. Nie wiadomo, czy lista przedstawiona przez hiszpańską telewizję obejmuje wszystkie, czy tylko wybrane kary.

Sporo miejsca Cuatro poświęca spóźnieniom. Piłkarze Realu Madryt mają obowiązek stawić się w klubie 45 minut przed treningiem. 5-minutowe spóźnienie oznacza 250 euro kary. 15 minut wiąże się już z grzywną w wysokości 500 euro. Jeśli piłkarz nie zmieści się w tym limicie czasu, zapłaci 1000 euro. Dotyczy to również spóźnień na eventy, których w Realu jest bez liku.

Górna granica

Osobny punkt to opuszczenie treningu - przewiduje się za to 3000 euro i jest to górna granica królewskiego taryfikatora.

Obwarowane przepisami jest też używanie przez piłkarzy telefonów komórkowych. Bardzo aktywni w mediach społecznościowych mogą korzystać z komórek w szatni, na odnowie biologicznej albo w klubowym autokarze, ale telefony muszą być wyciszone. Za złamanie tego punktu regulaminu po raz pierwszy piłkarz Realu zapłaci 250 euro. Kolejne występki tej kategorii wyceniane są już na 500 i 1000 euro.

Podobnie rzecz ma się z nadwagą. Zawodnicy Królewskich regularnie poddawani są kontroli. Jeśli nie zmieszczą się w wadze, narażają się na grzywnę 250-1000 euro.

EXCLUSIVA #DeportesCuatro



Las normas internas del Real Madrid de Zidane, al descubierto: sobrepeso, uso del móvil, retrasos... todo tiene una multa. https://t.co/CdldZzBRPf — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) October 3, 2019

Piłkarze Realu mają też obowiązek noszenia klubowych ubrań, a w czasie zgrupowań mają zakaz chodzenia po pokojach, tak aby zawsze byli jak najbardziej skoncentrowani na przyświecającym im celu.

Telewizja Cuatro nie podała, czy taryfikator obejmuje kary za dyspozycję poniżej oczekiwań, nad czym w Realu boleją w tej chwili najbardziej.