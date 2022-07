Liverpool ograł mistrza. Ma pierwsze trofeum w sezonie

Zobacz, co wydarzyło się podczas spotkania Manchester City – Liverpool w półfinałowym meczu FA Cup.

W spotkaniu o Tarczę Wspólnoty (dawniej Tarczę Dobroczynności) rywalizują mistrz i zdobywca krajowego Pucharu. W poprzednim sezonie w lidze triumfował Manchester City, a Liverpool zdobył zarówno FA Cup, jak i Puchar Ligi.



Obie ekipy zagrały w silnych składach, choć z powodów zdrowotnych w bramce The Reds zabrakło Brazylijczyka Alissona Beckera. Zamiast niego wystąpił Hiszpan Adrian.



W zespole The Citizens od pierwszej minuty zagrał sprowadzony z Borussii Dortmund Norweg Erling Haaland, z kolei w drugiej połowie na boisku pojawił się nowy napastnik Liverpoolu Urugwajczyk Darwin Nunez.

Jeden gol do przerwy

Jedyną bramkę w pierwszej połowie zdobył w 21. minucie obrońca The Reds Trent Alexander-Arnold, który oddał strzał z kilkunastu metrów. Piłkę dotknął jeszcze głową holenderski obrońca Nathan Ake i brazylijski bramkarz Ederson nie miał szans na skuteczną interwencję.



Jednak po przerwie nieco odważniej grali gracze trenera Josepa Guardioli, którzy doprowadzili do wyrównania w 70. minucie. Na listę strzelców wpisał się inny nowy zawodnik Manchesteru City - 22-letni Argentyńczyk Julian Alvarez.



Później jednak inicjatywę odzyskała drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa. Po główce Nuneza jeden z obrońców City zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Sędzia obejrzał powtórkę i podyktował "jedenastkę", którą wykorzystał w 83. minucie Egipcjanin Mohamed Salah.



Nunez sam także wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie, pokonując Edersona uderzeniem głową.

Tym razem nie na Wembley

Liverpool wywalczył to trofeum po raz 16. w historii. Manchester City zdobył je dotychczas sześć razy.



Zwykle mecz o Tarczę Wspólnoty odbywa się na Wembley, ale na niedzielę planowany jest tam finał kobiecych mistrzostw Europy. Spotkanie rozegrano na stadionie Leicester City, czyli poprzedniego zdobywcy tego trofeum.



Pierwsza kolejka Premier League w sezonie 2022/23 rozpocznie się w piątek.