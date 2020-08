"Mr. Wembley" zdecydował. Arsenal lepszy od Liverpoolu w meczu o Tarczę Wspólnoty

Rooney zaskakuje: to lepsze wzmocnienie niż Messi w Manchesterze City - Lionel Messi... czytaj dalej » Mecz o Tarczę Wspólnoty, czyli spotkanie między mistrzem Anglii a zdobywcą krajowego pucharu, tradycyjnie rozpoczyna sezon na Wyspach Brytyjskich. Analizując składy Liverpoolu i Arsenalu na pierwszy rzut oka widać było, że trener Juergen Klopp postawił na sprawdzonych piłkarzy. Z kolei Mikel Arteta zdecydował się na młodych zawodników.

Od początku rywalizacji The Reds dyktowali warunki, a Kanonierzy konsekwentnie czekali na swoje szanse. W 7. minucie piłka po strzale głową Virgila van Dijka wpadła do siatki Arsenalu, ale obrońca Liverpoolu był na spalonym.

"Mr. Wembley"

Jedynym młodym graczem mistrzów Anglii był prawy obrońca Neco Williams. Niedoświadczony 19-latek zostawił za wiele miejsca Aubameyangowi. W 12. minucie Gabończyk zamienił kontrę i podanie Bukayo Saki na gola. Było to uderzenie w stylu Thierry’ego Henry’ego.

Aubameyang zapracował na pseudonim "Mr. Wembley". W ostatnich trzech meczach rozegranych na tym stadionie zdobył aż pięć bramek.

Arsenal poszedł za ciosem, a blisko drugiej asysty był Saka, jednak świetną paradą po strzale Edwarda Nketiaha popisał się Alisson. Pierwsza część gry zakończyła się prowadzeniem graczy Artety.

W szatni Liverpoolu musiały paść mocne słowa, gdyż zawodnicy z Anfield ruszyli mocniej do ataku. Świetną szansę zmarnował w 56. minucie Sadio Mane, którego w sytuacji sam na sam zatrzymał Emiliano Martinez. Było to pierwsze celne uderzenie The Reds w meczu.

Sporo ożywienia do gry wnieśli rezerwowi Liverpoolu. W 73. minucie do remisu doprowadził Takumi Minamino. Sędzia potrzebował jeszcze konsultacji z VAR-em, ale ostatecznie uznał gola. Dla Japończyka było to pierwsze trafienie w Anglii. Grę w środku pola uporządkował też Naby Keita.

Chcąc uniknąć dogrywki, w końcówce do ataków ruszył Arsenal. O triumfie w czwartej w historii rywalizacji o Tarczę Wspólnoty między tymi zespołami miały, podobnie jak przed rokiem, rozstrzygnąć rzuty karne.

Decydującą jedenastkę wykorzystał Aubameyang i Kanonierzy sięgnęli po 16. w historii Tarczę Wspólnoty.