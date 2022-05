Ukraińscy żołnierze mają jasne zadanie dla piłkarzy

Ukraina do półfinału baraży przystąpi 1 czerwca, kiedy zmierzy się ze Szkocją. Jeśli pokona tego rywala, w bezpośrednim starciu o mundial zagra z Walią. Do tego wyzwania piłkarze tej kadry przygotują się między innymi towarzyskim spotkaniem z Borussią Moenchengladbach (11 maja), które będzie dla nich pierwszym meczem od początku rosyjskiej inwazji.

Codziennie dostają wiadomości od żołnierzy

Piłkarska reprezentacja Ukrainy rozegra pierwszy mecz od wybuchu wojny W poniedziałek... czytaj dalej » - Każdego dnia otrzymujemy wiadomości od naszych żołnierzy. Wielu z nich, wielu ludzi w Ukrainie kocha piłkę nożną i mają jedno żądanie: zróbcie wszystko, co możliwe, żeby pojechać na mundial - zdradził piłkarz Szachtara Donieck.

- Dla kraju, dla nich wszystkich to jak chwila nadziei. To będzie jak święto, dlatego to nie będzie tylko mecz piłki nożnej. Musimy zagrać sercami i duszami. To bardzo, bardzo ważne. To będzie wielce emocjonalny moment dla nas piłkarzy i całego kraju - dodał.

Reprezentanci trenują obecnie w Słowenii i - jak przyznał Stepanenko - nie jest im łatwo śledzić codzienne doniesienia z ojczyzny. - Każdego dnia oglądamy zdjęcia i filmy ukazujące to, co się tam dzieje i rozmawiamy o żołnierzach. To trudne. Ale rozumiem, co te baraże oznaczają i zrobimy wszystko, by być w nich jak najlepsi - podkreślił.

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 24 lutego.