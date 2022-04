Trener Bayernu ściągnął piłkarza po jego brutalnym faulu. "To miała być lekcja"

Mowa o Tanguyu Nianzou, na którego trener Julian Nagelsmann postawił w niedzielę od początku spotkania. Do sytuacji doszło pod koniec pierwszej połowy, przy prowadzeniu Bayernu 1:0.

Francuski obrońca walczył w powietrzu o piłkę z Fabianem Kunze. Uderzył przy tym rywala łokciem, przez co ten upadł na ziemię niczym znokautowany bokser na ring.

Poszkodowanym medycy zajmowali się przez kilka minut. Założyli mu między innymi kołnierz ortopedyczny. Z murawy znieśli go na noszach.





Julian Nagelsmann on why he subbed Nianzou off: ”That was a lesson for him, because going for the opponent's head like that is dangerous. He has to learn that at this age. For me that was a red card!” [DAZN] pic.twitter.com/WIJWdVgQOj — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 17, 2022

Źródło: PAP/EPA Fabian Kunze został z boiska zniesiony

Wyrzucenia Nianzou z boiska domagali się oczywiście kibice Arminii. Za faul piłkarz otrzymał jednak tylko żółtą kartką, co zaskoczyło między innymi... trenera Bayernu.

W przerwie Nagelsmann swojego zawodnika zmienił. Jak tłumaczył, nie było to spowodowane jedynie ryzykiem, że przy kolejnej kartce Francuz osłabi zespół.

- Jestem trenerem, który podejmuje wobec swoich piłkarzy także działania edukacyjne. To miała być dla niego lekcja. To, co zrobił, było niebezpieczne. W tym wieku musi się tego nauczyć. Według mnie to było zagranie na czerwoną kartkę. Musi robić to ostrożniej, w takich pojedynkach trzeba zachować dystans - przyznał w pomeczowej rozmowie ze stacją DAZN Nagelsmann.

Pojechał do szpitala

Trudno przypuszczać, aby Nianzou zaatakował rywala celowo. Sytuację analizowali sędziowie VAR. Ostatecznie uznali, że podstaw do zmiany decyzji i pokazania zawodnikowi Bayernu czerwonej kartki nie było, bo nie dopatrzono się ruchu pięścią Francuza.

Po zdarzeniu Nianzou podszedł do leżącego Kunze, aby sprawdzić jego stan zdrowia i go przeprosić. 23-latek ze stadionu został przewieziony od razu do szpitala, gdzie przeszedł badania. Arminia nie poinformowała jeszcze, jakich konkretnie doznał obrażeń.