Liverpool podebrał piłkarza. Salzburg się odgryzł

Już w środę 18 grudnia Liverpool rozpocznie walkę o triumf w Klubowych MŚ. W półfinale triumfator Ligi Mistrzów zmierzy się z meksykańskim Monterrey. - Musimy uważać na ich techniczną i twardą grę. Reprezentujemy Europę, ale to nie może być dla nas ciężar. Po prostu musimy pokazać rywalowi, że lepiej gramy w piłkę - powiedział menedżer The Reds Juergen Klopp.

Red Bull Salzburg nie jest klubem ze światowej czołówki, raczej z drugiej ligi, ale jawi się jako znakomite miejsce do rozwoju i trampolina do wielkiej kariery. Największą gwiazdą w drużynie mistrzów Austrii jest teraz Erling Haaland, którego w swoich szeregach widzi pół Europy.

Utalentowany 19-latek jeszcze nie wybrał nowego klubu, ale jeden z jego kolegów z Salzburga już tak. W czwartek Liverpool ogłosił osiągnięcie porozumienia z mistrzem Austrii w sprawie transferu Takumiego Minamino.

Japończyk, który w fazie grupowej Ligi Mistrzów ze znakomitej strony pokazał się w meczach z Liverpoolem i właśnie tak wzbudził zainteresowanie Juergena Kloppa, miał kosztować 8,5 mln euro. 24-letni skrzydłowy przejdzie na Anfield 1 stycznia, kiedy w Anglii otworzy się okienko transferowe.

Red Bull doda ci skrzydeł

Minamino to pierwszy piłkarz pozyskany przez Liverpool z Red Bull Salzburg, ale nie pierwszy z historią w tym klubie. Z mistrzami Austrii The Reds mają jak najlepsze doświadczenia. Wiodące role w klubie z Anfield odgrywają kupiony w 2016 roku inny skrzydłowy Sadio Mane i w 2018 napastnik Naby Keita. Pierwszy przeszedł z Southampton, drugi z RB Lipsk, jednak pierwsze kroki w najwyższej klasie rozgrywkowej stawiali właśnie w Salzburgu, co Red Bull pamięta do dziś.

Przy okazji transferu Minamino mistrzowie Austrii zdecydowali się więc wypomnieć co nieco zdobywcy Pucharu Europy. Opublikowali tweeta, w którym podworowali sobie z lidera Premier League.

Hey @LFC, who's next?



// #Mane#Keita#Minamino#MadeinSalzburgpic.twitter.com/4XYO87OKSh — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 19, 2019

Na grafice jest pięć postaci: Sadio Mane, Naby Keita, Takumi Minamino (w łączonych koszulkach obu klubów) i dwa kontury - przyszłych nabytków Liverpoolu. "Hej, LFC, kto będzie następny?" - zagaili na Twitterze mistrzowie Austrii, dodając hashtag #MadeinSalzburg, czyli wyprodukowano w Salzburgu.

"Mane i Minamino, Red Bull doda ci skrzydeł" - wyręczył Liverpool jeden z internautów.