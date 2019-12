Najpierw testy, potem transfer. Liverpool sięga po Japończyka

Minamino dobre wrażenie na menedżerze The Reds zrobił podczas bezpośrednich starć w Lidze Mistrzów. W październiku, po zaciętym spotkaniu, austriacka drużyna przegrała na Anfield 3:4, a jedną z bramek zdobył Minamino. Japończyk wystąpił również w drugim, przegranym 0:2, spotkaniu grupowym. Klopp postanowił działać.

Kuriozalny mecz w Pucharze Ligi Angielskiej. Młodzież Liverpoolu zmieciona z boiska Nie było... czytaj dalej » "Skrzydłowy Red Bulla Salzburg Takumi Minamino przejdzie w środę testy medyczne w Liverpoolu i wszystko wskazuje na to, że dołączy do The Reds 1 stycznia 2020 roku", czytamy w artykule na bbc.com.

Okazja

24-letni zawodnik w kontrakcie z Red Bullem Salzburg ma wpisaną kwotę odstępnego w wysokości 7,25 milionów funtów. Nie są to pieniądze, który odstraszyłyby ekipę lidera Premier League. Spekuluje się, że obecnie wartość Japończyka jest nawet trzykrotnie wyższa. Liverpool zamierza skorzystać z okazji.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, Minamino będzie mógł występować w fazie pucharowej Ligi Mistrzów w barwach Liverpoolu pomimo, że grał przeciwko tej drużynie w fazie grupowej.

Świetne liczby Japończyka

Minamino w zespole z Salzburga występuje od 2015 roku. Do Austrii trafił z Cerezo Osaka. W tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, Japończyk w 22 meczach strzelił dziewięć goli i miał 11 asyst.