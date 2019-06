Real Madryt pozyskał "japońskiego Messiego". Interesowały się nim największe kluby

Królewscy, przedstawiając go w piątek na oficjalnej stronie, podkreślili, że ofensywny pomocnik jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie, z wizją gry, do tego doskonale drybluje i potrafi strzelać gole.



50 tysięcy kibiców na prezentacji Hazarda. "Witaj w Realu, witaj w swoim domu" Eden Hazard... czytaj dalej » Kubo, nazywany "japońskim Messim", jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia. Interesowały się nim m.in. Barcelona, PSG, Bayern Monachium czy Manchester City.



Real Madryt wygrał wyścig po zawodnika, oferując mu - jak podaje gazeta "Marca" - 1,2 mln euro za rok gry i pięcioletni kontrakt. Na razie będzie występował w zespole rezerw.

Epizod w Barcelonie

Kubo po raz drugi przeniesie się do Hiszpanii. Poprzednio trenował w szkółce Barcelony. Musiał odejść ze względu na nałożony w 2014 roku zakaz transferowy na kataloński klub.



Japończyk ostatnio grał w ojczyźnie. W 13 ligowych meczach w barwach FC Tokio zdobył cztery gole i dołożył cztery asysty. 9 czerwca zadebiutował w reprezentacji w zwycięskim spotkaniu z Salwadorem. Z drużyną narodową szykuje się do rozpoczynającego się w piątek Copa America.



Real Madryt pozyskał wcześniej Rodrygo (z Santosu), Ferlanda Mendy'ego (Olympique Lyon), Edera Militao (FC Porto), Lukę Jovicia (Eintracht Frankfurt) oraz Edena Hazarda (Chelsea).