Tadić jak Messi czy Lewandowski. Dopiero dziesiąta nota marzeń w historii

Tadić, który przed tym sezonem za nieco ponad 11 milionów euro został ściągnięty do Ajaksu z Southamptonu, rozegrał we wtorek na Santiago Bernabeu najprawdopodobniej najlepszy mecz w karierze. 30-letni Serb asystował przy golach Hakima Ziyecha i Davida Neresa, a w 62. minucie pięknym strzałem pokonał Thibauta Courtoisa. Holenderski zespół w pięknym stylu wygrał na Santiago Bernabeu 4:1 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Martin i Sauzee przetarli szlaki

Holandia pęka z dumy. "Worek pieniędzy nie strzela goli" Zachwytom nad... czytaj dalej » "L'Equipe", jeden z najbardziej znanych tytułów sportowych na świecie, powstał w 1946 roku. Pierwszą "dychą" podzielili się bramkarz Bruno Martin i pomocnik Franck Sauzee. Obaj piłkarze poprowadzili Francję do zwycięstwa 3:0 nad Grecją w drugim finałowym meczu mistrzostw Europy U-21 w 1988 roku (w pierwszym, rozgrywanym w Grecji, padł bezbramkowy wynik). Martini świetnie spisywał się między słupkami, a Sauzee strzelił dwa gole.

Najmniej znanym piłkarzem na liście specjalnie wyróżnionych przez "L'Equipe" jest bodaj Lars Windfeld. Duński bramkarz błysnął w pierwszym spotkaniu pierwszej rundy Pucharu UEFA w 1997 roku. Zespół Windfelda mierzył się na wyjeździe z Nantes. Dzięki fenomenalnej postawie golkipera oraz trafieniu Torbena Piechnika Aarhus niespodziewanie wygrało na Stade de la Beaujoire 1:0. W rewanżu padł wynik 2:2 i do kolejnej rundy awansowali Duńczycy.

Messi jedyny w swoim rodzaju

Tylko jeden piłkarz w historii francuskiego dziennika dwukrotnie zasłużył na najwyższą notę. Niespodzianki nie ma. Chodzi o Lionela Messiego, który zadziwiał w Lidze Mistrzów. Pierwszy raz notę marzeń otrzymał za ćwierćfinał z Arsenalem na Camp Nou. Argentyńczyk w pojedynkę załatwił wtedy Kanonierów, strzelając wszystkie gole w zwycięstwie 4:0.

"Chyba naoglądałem się za dużo Zidane'a". Zachwyty nad bohaterem Ajaksu Ajax miał kilku... czytaj dalej » Messi drugą "dychę" od "L'Equipe" zgarnął dwa lata później, gdy pięciokrotnie pokonał bramkarza Bayeru Leverkusen w wygranym 7:1 spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dwa gole dołożył wtedy Cristian Tello, a Barcelona w dwumeczu była lepsza od niemieckiej drużyny w stosunku bramkowym 10:2.

Koncert Lewandowskiego

Na krótkiej liście francuskiego dziennika znajduje się również Robert Lewandowski. Polak zapracował na dziesiątkę czterema golami z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów 2013. "Lewy" trafiał w 8., 50, 55. i 66. minucie.

W rewanżu Królewscy wygrali u siebie 2:0, ale do finału wszedł zespół niemiecki. W decydującym starciu Borussia uległa Bayernowi Monachium 1:2.

Piłkarze Realu na przeciwnym biegunie

Za wtorkowy mecz w Madrycie przez "L'Equipe" wysoko zostali ocenieni również Matthijs de Ligt (9), Frenkie de Jong (8) i Ziyech (8). Na przeciwnym biegunie znaleźli się piłkarze Realu, że wystarczy wymienić Courtoisa (2), Toniego Kroosa (2) i Casemiro (1).

Piłkarze z perfekcyjną notą 10 w "L'Equipe":

Franck Sauzee (Francja - Grecja, 1988)

Bruno Martini (Francja - Grecja, 1988)

Oleg Salenko (Rosja - Kamerun, 1994)

Lars Windfeld (Nantes - Aarhus, 1997)

Lionel Messi (Barcelona - Arsenal, 2010)

Lionel Messi (Barcelona - Bayer Leverkusen, 2012)

Robert Lewandowski (Borussia Dortmund - Real Madryt, 2013)

Carlos Eduardo (Guingamp - Nice, 2014)

Neymar (PSG - Dijon, 2018)

Duszan Tadić (Real Madryt - Ajax, 2019)