Kolejny Polak rusza na podbój Serie A. Fiorentina bierze kapitana młodzieżowej kadry

Dziewiąty klub po 21 kolejkach we włoskiej Serie A od wielu miesięcy obserwował Żurkowskiego. W ostatnich dniach negocjacje w sprawie transferu nabrały tempa.

Z Cypru do Włoch

W poniedziałek 21-letni pomocnik opuścił zgrupowanie Górnika Zabrze na Cyprze i udał się do Florencji. W dzielnicy Careggi pomyślnie przeszedł testy medyczne i po południu podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Na oficjalnej stronie klubu zamieszczono już zdjęcie zawodnika w fioletowej koszulce Violi.



Szymon Zurkowski è viola

Według włoskich mediów kwota transferu wyniesie ok. 3,7 mln euro, a z bonusami może wzrosnąć do 5 mln. Kapitan młodzieżowej reprezentacji Polski wróci jednak teraz do Zabrza i do czerwca będzie grał na zasadzie wypożyczenia w swoim dotychczasowym klubie.

W przeszłości we Florencji grali m.in. Artur Boruc i Jakub Błaszczykowski, a kilka dni temu Bartłomiej Drągowski został wypożyczony do końca sezonu do Empoli.

Biało-Czerwona Italia

Żurkowski to już kolejny polski piłkarz, który wybrał grę w Serie A. W tym gronie są obecnie: Wojciech Szczęsny (Juventus), Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński (obaj Napoli), Krzysztof Piątek (Milan), Bartosz Bereszyński, Karol Linetty, Dawid Kownacki (wszyscy Sampdoria), Łukasz Skorupski (Bologna), Łukasz Teodorczyk (Udinese), Arkadiusz Reca (Atalanta), Bartosz Salamon (Frosinone), Mariusz Stępiński, Paweł Jaroszyński (obaj Chievo), Michał Marcjanik, Bartosz Drągowski (obaj Empoli), Thiago Cionek (SPAL).

A to nie wszystko. W połowie stycznia Cagliari poinformowało, że po zakończeniu sezonu na Sardynię przeniesie się obrońca Pogoni Szczecin Sebastian Walukiewicz.