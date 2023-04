Marciniak posędziuje ćwierćfinałowy hit Ligi Mistrzów

Dobre wieści dla Napoli przed rewanżem z Milanem Victor Osimhen ma... czytaj dalej » Dla 42-latka będzie to powrót po miesięcznej przerwie. Ostatnio Marciniak narzekał na uraz.

Ostatni raz pracował na boisku 14 marca, kiedy prowadził spotkanie FC Porto – Inter. W sobotę wrócił do sędziowania PKO BP Ekstraklasy w meczu Korona - Jagiellonia.

Kolejny mecz włoskich drużyn

We wtorek poleci do Neapolu na spotkanie Ligi Mistrzów, w którym miejscowi podejmą AC Milan. W pierwszym meczu mediolańczycy wygrali 1:0, ale włoska prasa narzekała na pracę sędziego Istvana Kovacsa. Marciniak ma zapewnić lepszy poziom.

Dla polskiego arbitra będzie to szóste spotkanie w tym sezonie Ligi Mistrzów. Aż trzy razy prowadził mecze włoskich zespołów. Wyznaczano go do meczów Milanu z Dinamem Zagrzeb, wspomnianego wyżej spotkania Porto z Interem oraz do szlagieru Barcelona - Inter.