Świetne recenzje nie wystarczyły. Marciniak musi poczekać na swoją szansę

Marciniak, który od lat jest najlepszym polskim arbitrem, prowadził w tym sezonie osiem meczów Ligi Mistrzów. UEFA nie bała się mu zaufać, powierzając m.in. ćwierćfinał Real Madryt - Chelsea, czy półfinałowe starcie Liverpoolu z Villarreal.

41-latni Polak wypadł w nich świetnie. Zebrał bardzo wiele pochlebnych recenzji, utwierdzając opinię publiczną w tym, że jest w stanie sędziować najważniejsze mecze w Europie.

Dlatego wydawało się, że ma duże szanse, by posędziować jeden z finałów europejskich pucharów. W oficjalnym komunikacie UEFA nazwiska Polaka jednak zabrakło.

Największy wyróżnienie, czyli finał Ligi Mistrzów posędziuje Clement Turpin. Nominacja 39-letniego Francuza nikogo dziwić jednak nie może. Turpin jest sędzią międzynarodowych meczów od 2010 roku. Finał Ligi Mistrzów poprowadzi po raz pierwszy w karierze. W poprzednim sezonie sędziował decydujący mecz w Lidze Europy w Gdańsku, a w obecnym m.in. spotkanie Chelsea z Realem w ćwierćfinale Champions League.

Na liniach na Stade de France pomagać mu będą jego rodacy Nicolas Danos i Cyril Gringore, a arbitrem technicznym będzie inny Francuz Benoit Bastien. Jako VAR nad meczem czuwać będą Jerome Braisard, Willy Delajod i dwóch Włochów: Massimiliano Irrati i Filippo Meli.

W finale Ligi Mistrzów zagrają Liverpool i Real Madryt. Mecz odbędzie się 28 maja o godz. 21.00.



The referee teams have been appointed for this season's club competition finals!



Clément Turpin: #UCL (28 May)

Lina Lehtovaara: #UWCL (21 May)

Slavko Vinčić: #UEL (18 May)

Istvan Kovacs: #UECL (25 May)



Full story: — UEFA (@UEFA) May 11, 2022

Dziesięć dni wcześniej - 18 maja w finale Ligi Europy w Sewilli - zmierzą się Eintracht Frankfurt i Rangers FC. Rozjemcą spotkania będzie 42-letni Slavko Vinczić.

Zatwierdzono rewolucyjne zmiany w Lidze Mistrzów To będzie... czytaj dalej » Słoweniec poprowadził swój pierwszy międzynarodowy mecz także w 2010 roku. To pod jego okiem w tym sezonie Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego sensacyjnie tylko zremisował z Villarrealem 1:1 w rewanżu, co oznaczało odpadnięcie Bawarczyków z Ligi Mistrzów.

Z kolei 25 maja w Tiranie finał Ligi Konferencji pomiędzy AS Romą a Feyenoordem Rotterdam poprowadzi 37-letni Istvan Kovacs, również zaangażowany w mecze międzynarodowe od 12 lat.

Rumun jeszcze nigdy nie był arbitrem finału któregokolwiek z europejskich pucharów. W tym sezonie sędziował m.in. półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Realem, wygrany przez gospodarzy 4:3.

UEFA ogłosiła również, że finał kobiecej Ligi Mistrzów, zaplanowany na 21 maja w Turynie, poprowadzi 40-letnia Finka Lina Lehtovaara. We Włoszech zmierzą się ekipy FC Barcelony i Olympique Lyon.