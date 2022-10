Szymon Marciniak krytykowany za decyzje w meczu Barcelony z Interem

1.05 | Pracuje na ważnych meczach w europejskich pucharach, ceniony jest też w Polsce. Będzie też pierwszym naszym arbitrem, który posędziuje mecze mistrzostw Europy. O Szymonie Marciniaku Michał Listkiewicz mówi krótko. "To jeden z tych, który urodził się z gwizdkiem w ustach"

Stawka środowego spotkania na Camp Nou była niebagatelna. Barcelona oraz Inter rywalizują bowiem o drugie miejsce w grupie C, gwarantujące awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mecz był niezwykle interesujący i zakończył się wynikiem 3:3, który na dwie kolejki przed końcem tej fazy rozgrywek w lepszym położeniu stawia mediolańczyków. "Cudem żywi". Okładki hiszpańskich gazet okrutne dla Barcelony Po remisie 3:3 z... czytaj dalej »

Marciniak chwalony, chociaż nie nieomylny

Sędzią spotkania był Marciniak, który, mimo wielu emocji na boisku, wywiązał się ze swoich zadań poprawnie. Dziennikarze "Corriere dello Sport" zwracają uwagę, że większość spornych sytuacji zostało rozstrzygniętych prawidłowo.

Jako przykład Włosi podają między innymi brak podyktowanego rzutu karnego za rzekomy faul Stefana de Vrija na Pedrim, uznanie gola Lautaro Martineza, chociaż gracze Barcy sygnalizowali, że Argentyńczyk dotknął wcześniej piłki ręką oraz odgwizdanie spalonego przy trafieniu Roberta Lewandowskiego.

Włoscy dziennikarze wskazują, że istotny błąd Marciniak popełnił w 78. minucie. Wówczas Ousmane Dembele ostro zaatakował Matteo Darmiana, za co Francuz powinien przedwcześnie opuścić boisko.

"To był atak na łydkę, a nie na piłkę. Zamiast czerwonej kartki, Marciniak pokazał tylko żółtą. To błąd" - napisano.



pic.twitter.com/4GxDKNjOM1 — El Ojo del VAR Media Channel No. 18 (@mediavar18) October 12, 2022





Co ciekawe, według włoskiego dziennika powinna to być jego druga żółta kartka w tym spotkaniu, a pierwszą powinien otrzymać w pierwszej połowie za faul na Milanu Skriniarze.

"Ta decyzja doprowadziła do eskalacji sporu między poszczególnymi piłkarzami w drugiej części meczu" - dodano.

Źródło: Getty Images Szymon Marciniak był sędzią w meczu Barcelona - Inter Mediolan

Remis sprawił, że Barcelona ma na swoim koncie cztery punkty i wciąż zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy C. Prowadzi Bayern Monachium (12), drugi jest Inter (7), a czwarta Viktoria Pilzno (0).

By awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów, podopieczni Xaviego w dwóch najbliższych meczach muszą zdobyć co najmniej o cztery punkty więcej od mediolańczyków.

