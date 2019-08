"Zabójczy gwizdek". Austriacy wściekli na decyzję Marciniaka

We wtorkowy wieczór LASK walczył na własnym stadionie z Club Brugge. W pierwszym meczu czwartej, decydującej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów goście wygrali 1:0 i są bliżej występu w fazie grupowej. Zwycięski gol padł w 10. minucie, gdy jedenastkę wykorzystał belgijski napastnik Hans Vanaken.



Półfinalista Ligi Mistrzów z problemami. Ajax tylko zremisował na Cyprze Półfinalista... czytaj dalej » Wcześniej doszło do starcia Loisa Opendy z obrońcą gospodarzy Gernotem Traunerem. Zawodnik Club Brugge upadł w polu karnym, a Marciniak podyktował rzut karny. Vanaken zanim mógł kopnął piłkę, czekał na gwizdek ponad dwie minuty. Trwała bowiem wideoweryfikacja, która ostatecznie podtrzymała decyzję Marciniaka.

"Prezent dla Brugii"

"Zabójczy gwizdek" - skwitował dziennik "Der Standard", dodając, że polski sędzia "uratował Club Brugge". "Po tym, jak Lois Openda padł jakby rażony piorunem po pojedynku z Gernotem Traunerem, Polak zdecydował się podyktować jedenastkę. Strzelec Hans Vanaken nie zmarnował prezentu, bramkarz LASK Alexander Schlager był bez szans" - podsumowano.



Gazeta "Oberösterreichische Nachrichten" zwróciła uwagę, że zanim doszło do starcia Opendy z Traunerem, ten pierwszy był na pozycji spalonej. Za obsługę VAR w meczu w Linzu odpowiadał Paweł Gil. "Pomylił się w ocenie sytuacji, przeoczył spalonego Loisa Opendy. Był to prezent dla Brugii" - napisali dziennikarze "OÖNachrichten".



- Zapytałem sędziego, co zobaczył w polu karnym. Odpowiedział, że był faul, a spalonego sprawdzili arbitrzy VAR - opowiadał o sytuacji piłkarz LASK Peter Michorl, cytowany przez "Der Standard".

Źródło: Newspix Pojedynek Loisa Opendy (z prawej) z Gernotem Traunerem

Miliony na stole

Do sprawy odniósł się też prezydent Austriackiego Związku Piłki Nożnej (ÖFB) Leo Windtner, który na łamach "OÖNachrichten" mówił o "niefortunnym pojedynku i jeszcze bardziej niefortunnej decyzji".



"Jeśli ten gol zdecyduje o awansie, decyzja sędziego będzie kosztować LASK dziesięć milionów euro" - podsumowała gazeta "Oberösterreichische Nachrichten".



W rozgrywkach Ligi Mistrzów można zarobić fortunę. UEFA za sam awans do fazy grupowej zagwarantowała uczestnikom po 15,25 mln euro.



Rewanż w Belgii zostanie rozegrany 28 sierpnia.

Źródło: Newspix Piłkarze LASK-u byli wściekli po decyzji Szymona Marciniaka

Wyniki i program pierwszych meczów 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

20 sierpnia, wtorek

LASK Linz - FC Brugge 0:1 (0:1)

CFR Cluj - Slavia Praga 0:1 (0:1)

APOEL Nikozja - Ajax Amsterdam 0:0



21 sierpnia, środa

Dinamo Zagrzeb - Rosenborg Trondheim (godz. 21.00)

Young Boys Berno - Crvena Zvezda Belgrad (21.00)

Olympiakos Pireus - FK Krasnodar (21.00)