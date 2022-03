Smutek i żal w Szwecji. "Zgasło światło, koszmar"

Cudowny wieczór w Chorzowie. Polacy mają upragniony mundial Reprezentacja... czytaj dalej » Kanał telewizji SVT ocenił, że "w meczu, w którym liczyło się tylko zwycięstwo przegraliśmy 0:2. Skalę tej porażki ilustrowały twarze naszych piłkarze, którzy schodzili z boiska rozumiejąc, że marzenia o mistrzostwach świata się właśnie skończyły".

Dziennik "Aftonbladet" stwierdził, że dwa fatalne w skutkach błędy doprowadziły Szwecję do tak bolesnej przegranej i "koszmaru".



"Najpierw niepotrzebny faul na Grzegorzu Krychowiaku dał Polsce rzut karny, który bezbłędnie wykorzystał Robert Lewandowski, a później błąd Marcusa Danielssona, dzięki któremu Piotr Zieliński wyszedł na czystą pozycję i perfekcyjnie ją wykorzystał. Wtedy już było po meczu i nie pomógł nawet Zlatan Ibrahimović, który wszedł na bosko na 10 minut gry, być może w ostatnim swoim meczu w reprezentacji" - napisała gazeta.

Źródło: Getty Images Janne Andersson jest rozżalony

Szwedzi "załamani, potwornie smutni"

Napastnik AC Milan powiedział przed kamerą transmitującego mecz kanału C More: "jesteśmy załamani, potwornie smutni i wszystkim nam jest ogromnie przykro".



Wysokie oceny Polaków za mecz ze Szwecją. W pełni na nie zasłużyli Reprezentacja... czytaj dalej » "Expressen" skomentował, że podczas gdy Polacy szaleli z radości na stadionie Śląskim, w Szwecji zapadła czarna noc.



"W Chorzowie najpierw padał deszcz, później wystąpiły kłopoty z oświetleniem, lecz Szwecja grała jeszcze całkiem dobrze. Jednak najpierw karny, a później fatalny błąd sprawiły, że odpadliśmy z wielkiej gry. By wygrać mecz, nie wystarczy ambitna i dobra gra, potrzebne są bramki. Taka już jest ta gra" - dodał dziennik.



"Dagens Nyheter" zauważył, że "kiedy na stadionie zaczęło gasnąć światło, to razem z nim zaczęły maleć szanse Szwecji".



"Pierwsza połowa była w miarę dobra i dawała nadzieję na zwycięstwo, lecz nieoczekiwany rzut karny był wstrząsem, a druga bramka już spuściła powietrze z drużyny" napisał "Goeteborgs-Posten".

Źródło: Newspix Grzegorz Krychowiak wypracował rzut karny w meczu Polska - Szwecja

Polska - Szwecja 2:0 (0:0)

Bramki: Lewandowski (49' - rzut karny), Zieliński (73')

Polska: Wojciech Szczęsny - Krystian Bielik, Kamil Glik, Jan Bednarek - Matty Cash, Jakub Moder, Jacek Góralski(46' Grzegorz Krychowiak), Piotr Zieliński (89' Adam Buksa), Sebastian Szymański, Bartosz Bereszyński - Robert Lewandowski.

Szwecja: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Lindeloef, Marcus Danielson (80' Zlatan Ibrahimović), Ludwig Augustinsson - Dejan Kulusevski, Jesper Kalstroem (67' Mattias Svenberg), Kristoffer Olsson (80' Jesper Karsson), Emil Forsberg - Alexander Isak, Robin Quaison (67' Anthony Elanga).