Szwedzi z respektem. "Polacy mogą okazać się najtrudniejszym rywalem"

12.11 | - Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z izraelską federacją oraz z Europejską Unią Piłkarską. W ciągu 24 godzin będziemy mieć informacje na temat meczu Izrael - Polska - oświadczył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. We wtorek w środkowym Izraelu, w tym Tel Awiwie, rozległy się syreny alarmowe w związku z ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy.

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

Jerzy Brzęczek: to nie jest czas na eksperymenty

12..11 | - Sytuacja w Izraelu nie zmienia naszych planów - przyznał selekcjoner Polaków, Jerzy Brzęczek. Mecz el. Euro 2020 stoi pod znakiem zapytania. Możliwe, że zostanie przeniesiony z Jerozolimy do innego miasta.

13.11 | W środę piłkarze reprezentacji Polski trenowali na boisku KS ZWAR. W sobotę mecz z Izraelem, a we wtorek ze Słowenią.

- Jestem w reprezentacji, więc nie mam prawa być zdeprymowany. Przyjeżdżam na kadrę z radością, zawsze staram się być przygotowanym. Nie wiadomo, kiedy drużyna będzie mnie potrzebować. Raz grałem więcej, raz mniej. Jestem brany pod uwagę przy okazji każdego zgrupowania i to się liczy - mówił w środę dziennikarzom obrońca włoskiego SPAL, dla którego zagrał w 9 z 12 meczów ligowych.

13.11.2019 l Jednym z tych, którzy mają pomóc w osiągnięciu celu jest Kownacki. Nominalny napastnik przyjechał na zgrupowanie reprezentacji zadowolony z prezentowanej ostatnio formy w barwach Fortuny Duesseldorf. - Przede wszystkim gram w klubie, a to jest dla mnie najważniejsze. Jestem w rytmie meczowym. Forma nie jest zła, brakuje troszkę goli i asyst, ale w klubie są ze mnie zadowoleni - mówił w środę.

Dawid Kownacki: gram w klubie, a to dla mnie najważniejsze

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

- Świetnie, że będzie mógł wystąpić po raz ostatni na takim pięknym stadionie, u siebie. Dużo dał reprezentacji, przez ten okres dobrze reprezentował ją w swoim klubie. Kibice z pewnością będą zadowoleni, że go zobaczą - mówi Thiago Cionek o pożegnalnym meczu Łukasza Piszczka.

Pożegnanie Piszczka. "To będzie niezapomniany wieczór"

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

15.10 | Polscy piłkarze dotarli do Jerozolimy przed sobotnim meczem z Izraelem w eliminacjach mistrzostw Europy 2020.

Polscy piłkarze dotarli do Jerozolimy

Robert Lewandowski po meczu z Izraelem: to było najlepsze...

- Nie było mnie 1,5 roku, ale nie czułem, aby wiele się zmieniło - mówi o ponownym spotkaniu z kolegami z kadry Łukasz Piszczek, który we wtorkowym meczu eliminacji Euro 2020 ze Słowenią zagra w reprezentacji po raz 66. i ostatni.

- Chcemy z całą rodziną wrócić do Polski, na Śląsk i tam się osiedlić - mówi o swoich planach po zakończeniu kariery w Borussii Dortmund Łukasz Piszczek.

"Po grze w Borussii chciałbym wrócić z rodziną do Polski"

Brzęczek: to cud, że przez te lata nikomu nic się nie stało

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

Selekcjoner Szwedów: wyrównana grupa, Polska i Hiszpania to...

"Wylosowaliśmy dobrze nam znaną Hiszpanię i trudną, nieco nieprzewidywalną Polskę. I to właśnie nie z powodu rywala z niedawnych eliminacji, ale właśnie ze względu na drugiego przeciwnika należy natychmiast wywiesić flagę ostrzegawczą. To Polacy pod wodzą Roberta Lewandowskiego, który jest naszym zdaniem obecnie najbardziej niebezpiecznym napastnikiem świata, mogą okazać się najtrudniejszym rywalem w grupie" - oceniła agencja TT.



Trener Hiszpanów: polski zespół niebezpieczny, Lewandowski ponadprzeciętny Luis Enrique,... czytaj dalej » Z kolei dziennik "Aftonbladet" zaznaczył, że Szwedzi co prawda uniknęli "grupy śmierci", z czego muszą być niezmiernie zadowoleni, lecz "nasza wcale nie jest łatwiejsza".

Polska bardziej przewidywalna

"Expressen" uznał, że "na papierze" najtrudniejsza będzie Hiszpania, z którą Szwecja spotkała się w kwalifikacjach Euro 2020, przegrywając 0:3 na wyjeździe i remisując 1:1 w Sztokholmie. "Pierwszy mecz zagramy właśnie ze współgospodarzami imprezy i od tego spotkania będzie wszystko zależeć" - zauważyła gazeta.



Jej zdaniem Polska jest bardziej nieprzewidywalna. "Wygrała grupę jadąc jak na rydwanie i wyprzedzając drugą Austrię aż o sześć punktów. To jest ostrzegawczy fakt, na który należy zwrócić uwagę, a nie czytać statystyki, w których wypadamy korzystnie" - argumentowano.



Gazeta nawiązała w ten sposób do korzystnego dla Szwedów bilansu spotkań z Polakami: 14 zwycięstw, cztery remisy i osiem porażek.



Według "Expressen" najciekawszym scenariuszem ze szwedzkiego punktu widzenia byłby awans z drugiego miejsca w grupie. "Wtedy mecz 1/8 finału rozegramy w Kopenhadze, a stadion Parken zapełni się naszymi kibicami" - zwrócono uwagę.

Źródło: Getty Images Selekcjonerzy z grupy E: Jerzy Brzęczek, Janne Andersson i Luis Enrique

Andersson: uważałbym na Polskę

Brzęczek: to nie będzie zemsta - "Grupa zemsty"?... czytaj dalej » Selekcjoner Trzech Koron na antenie kanału telewizji publicznej SVT przestrzegał przed niedocenianiem Biało-Czerwonych.



- Graliśmy z Hiszpanią w kwalifikacjach i wiemy, jakie popełniliśmy błędy, więc mam nadzieję, że potrafimy im zaradzić. Bardziej uważałbym na Polskę. To przecież wielka piłkarska nacja i mecz z tym zespołem może być moim zdaniem przynajmniej tak trudny, jak z Hiszpanią i jako nasz trzeci w grupie może być nawet decydujący. Zamiast jednak oceniać losowanie, należy zabrać się od razu do pracy - skwitował Andersson.

Euro 2020 potrwa od 12 czerwca do 12 lipca. Spotkania odbywać się będą na 12 stadionach w 12 krajach. Polska zagra z Hiszpanią w Bilbao, a dwa pozostałe mecze fazy grupowej rozegra w Dublinie w Irlandii.

GRUPY EURO 2020:

GRUPA A: Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia

GRUPA B: Belgia, Rosja, Dania, Finlandia

GRUPA C: Ukraina, Holandia, Austria, Zwycięzca baraży ze ścieżki D (Gruzja/Białoruś/Macedonia Północna/Kosowo)

GRUPA D: Anglia, Chorwacja, Czechy, Zwycięzca baraży ze ścieżki C (Szkocja/Izrael/Norwegia/Serbia)

GRUPA E: Hiszpania, Polska, Szwecja, Zwycięzca baraży ze ścieżki B (Bośnia i Hercegowina/Irlandia Północna/Słowacja/Irlandia)

GRUPA F: Niemcy, Francja, Portugalia, Zwycięzca baraży ze ścieżki A (Islandia/Rumunia/Bułgaria/Węgry)