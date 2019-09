Koniec finansowej dyskryminacji. Piłkarze i piłkarki zarobią tyle samo

Tak się bawią niegrzeczne dziewczyny To nie jest żaden... czytaj dalej » - Wynagrodzenia za zgrupowania, mecze, uczestnictwo w międzynarodowych turniejach i premie za wyniki będą od teraz takie same w obu reprezentacjach A - poinformowała w poniedziałek szwedzka federacja piłkarska (SvFF).



Clas Lundstedt z biura ombudsmana, tamtejszego rzecznika praw obywatelskich, przyznał na antenie kanału telewizji publicznej SVT, że zgłoszenie w sprawie dyskryminacji jest w dalszym ciągu rozpatrywane. - I to bardzo poważnie, ponieważ jest pierwszym tego typu w historii istnienia urzędu - zaznaczył.

Finowie jako pierwsi

Według szwedzkich mediów jest to przełom i można spodziewać się, że w najbliższym czasie nastąpi lawina podobnych zgłoszeń z oskarżeniami w kierunku innych federacji sportowych, a przede wszystkim hokejowej, której reprezentacja w sierpniu zbojkotowała turniej w Finlandii.



Zdaniem SVT pewien wpływ na zmianę frontu w piłkarskim związku miał nie tylko ombudsman, lecz prawdopodobnie decyzja fińskiej federacji, która przed tygodniem podjęła taką decyzję i zaczęła już podpisywać nowe kontrakty z piłkarkami.