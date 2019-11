Rewelacja mundialu, z obrońcą za 35 milionów. Oto Szwecja

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

Polska i Szwecja trafiły do grupy E, wraz z Hiszpanią i którąś z drużyn z baraży (Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja, Irlandia).

Młodzi, mocni i głodni. Hiszpania, czyli przekleństwo polskich piłkarzy Reprezentacja... czytaj dalej » Ze Skandynawami reprezentacja Jerzego Brzęczka zagra ostatni mecz grupowy – 24 czerwca w Dublinie.

Ten rywal nigdy polskim piłkarzom nie pasował. Z 26 meczów przegrali z nimi aż 14. Polacy ostatni raz grali ze Szwedami w 2004 roku, w Goeteborgu towarzysko. Przegrali 1:3...

Na wygraną czekają od sierpnia 1991. Wtedy zwyciężyli towarzysko w Gdyni 2:0.

Reprezentacja Trzech Koron miała być rywalem Polaków w marcowym meczu towarzyskim, jednak wobec zaistniałych okoliczności kadra Brzęczka będzie musiała zmienić plany.

Rewelacja mundialu

Ekipa Janne Andersona była rewelacją ostatniego mundialu, gdzie doszła aż do ćwierćfinału. W eliminacjach do Euro radziła sobie również bardzo dobrze. Przegrała tylko jedno spotkanie, wyjazdowy mecz z Hiszpanią (0:3).

Z grupy F awansowała z drugiego miejsca. Była lepsza między innymi od Norwegów i Rumunów.

Drużyna od lat słynie z solidnej obrony i dobrej organizacji gry. Defensywą kieruje Victor Lindelof, za którego Manchester United zapłacił 35 mln euro.

Z przodu gwiazdą jest Emil Forsberg z RB Lipsk. W niedawnym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Benfice zdobył dwie bramki w doliczonym czasie gry, dając drużynie cenny remis 2:2. Eliminacje skończył z sześcioma trafieniami, będąc najskuteczniejszym szwedzkim graczem.

Źródło: Newspix Emil Forsberg

Szwedzi ostrzegają przed Polską

Grupa E oceniona została przez szwedzkie media jako niezbyt łatwa, ale "do przyjęcia".

"Wylosowaliśmy znaną nam dobrze Hiszpanię i trudną, nieco nieprzewidywalną Polskę. I to właśnie nie z powodu rywala z niedawnych eliminacji, ale właśnie ze względu na drugiego przeciwnika należy natychmiast wywiesić flagę ostrzegawczą. To Polacy pod wodzą Roberta Lewandowskiego, który jest naszym zdaniem obecnie najbardziej niebezpiecznym napastnikiem świata, mogą okazać się najtrudniejszym rywalem w grupie" - oceniła agencja TT.

Dziennik "Expressen" uznał, że "na papierze" najtrudniejsza będzie Hiszpania, z którą Szwecja spotkała w kwalifikacjach Euro 2020, przegrywając 0:3 na wyjeździe i remisując 1:1 w Sztokholmie.

"Pierwszy mecz zagramy właśnie ze współgospodarzami imprezy i od tego spotkania będzie wszystko zależeć" - zauważyła gazeta.

Dotychczasowe mecze Polski ze Szwecją:

28.05.1922, Sztokholm: Szwecja - Polska 1:2 (0:1)

01.11.1923, Kraków: Polska - Szwecja 2:2 (1:1)

18.05.1924, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:1 (1:0)

01.11.1925, Kraków: Polska - Szwecja 2:6 (1:6)

03.10.1926, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1 (3:0)

01.07.1928, Katowice: Polska - Szwecja 2:1 (1:1)

28.09.1930, Sztokholm: Szwecja - Polska 0:3 (0:2)

10.07.1932, Warszawa: Polska - Szwecja 2:0 (1:0)

23.05.1934, Sztokholm: Szwecja - Polska 4:2 (2:1)

23.06.1937, Warszawa: Polska - Szwecja 3:1 (2:0)

14.09.1947, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:4 (3:2)

07.10.1964, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:3 (2:3)

18.05.1966, Wrocław: Polska - Szwecja 1:1 (1:1)

26.06.1974, Stuttgart: Polska - Szwecja 1:0 (1:0) MŚ

12.11.1977, Wrocław: Polska - Szwecja 2:1 (1:1)

21.08.1985, Malmoe: Szwecja - Polska 1:0 (0:0)

07.05.1989, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:1 (0:0) el. MŚ

25.10.1989, Chorzów: Polska - Szwecja 0:2 (0:1) el. MŚ

21.08.1991, Gdynia: Polska - Szwecja 2:0 (0:0)

07.05.1992, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:0 (3:0)

22.05.1997, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:2 (2:0)

31.03.1999, Chorzów: Polska - Szwecja 0:1 (0:1) el. ME

09.10.1999, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:0 (0:0) el. ME

11.06.2003: Sztokholm: Szwecja - Polska 3:0 (2:0) el. ME

10.09.2003, Chorzów: Polska - Szwecja 0:2 (0:2) el. ME

05.06.2004, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1

GRUPY EURO 2020:

GRUPA A: Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia

GRUPA B: Belgia, Rosja, Dania, Finlandia

GRUPA C: Ukraina, Holandia, Austria, Zwycięzca baraży ze ścieżki D (Gruzja/Białoruś/Macedonia Północna/Kosowo)

GRUPA D: Anglia, Chorwacja, Czechy, Zwycięzca baraży ze ścieżki C (Szkocja/Izrael/Norwegia/Serbia)

GRUPA E: Hiszpania, Polska, Szwecja, Zwycięzca baraży ze ścieżki B (Bośnia i Hercegowina/Irlandia Północna/Słowacja/Irlandia)

GRUPA F: Niemcy, Francja, Portugalia, Zwycięzca baraży ze ścieżki A (Islandia/Rumunia/Bułgaria/Węgry)