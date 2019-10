Wielkie emocje w Sztokholmie. Hiszpanie doścignęli Szwedów w doliczonym czasie

24.03 | Piłkarz reprezentacji Szwecji Emil Forsberg, niezadowolony z decyzji trenera, który zdjął go z boiska w meczu z Rumunią, postanowił opuścić zgrupowanie reprezentacji. Sprawę ujawniły miejscowe media.

Strzelili gola i znów zasalutowali. Kontrowersyjne świętowanie Turków Polityka na... czytaj dalej » Pierwsze 20 minut należało do Hiszpanii i tylko znakomitej postawie Robina Olsena Szwedzi zawdzięczali czyste konto. Już w 7. minucie prowadzenie gościom powinien dać Thiago Alcantara, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału i został powstrzymany. Nie minęły cztery minuty, a Olsen w ekwilibrystyczny sposób musiał bronić strzał z bliska Rodriego, by następnie poradzić sobie także z piękną główką Gerarda Moreno. W tej fazie meczu Hiszpanie mogli pochwalić się aż 81-proc. posiadaniem piłki.

Im dłużej trwała pierwsza połowa, tym odważniej atakowali Szwedzi. Co prawda w tej części meczu stworzyli tylko jedną bramkową sytuację (w 33. minucie David De Gea kapitalnie obronił strzał głową Robina Quaisona), ale nie dali się już zepchnąć do rozpaczliwej defensywy. Trener Jan Andersson nie musiał tak często pokrzykiwać na swoich piłkarzy zza bocznej linii boiska Friends Arena.

Szwedzi w końcu skuteczni

Jeszcze lepiej gospodarze rozpoczęli drugą połowę, bo już pierwsza ofensywna akcja dała im prowadzenie. W 50. minucie Quaison dośrodkował na głowę Marcusa Berga, a ten z kilku metrów oddał strzał, z którym z najwyższym trudem poradził sobie De Gea. Do odbitej przez Hiszpana piłki dopadł Emil Forsberg, ale jego strzał też został przez bramkarza Manchesteru United obroniony. Po jego interwencji piłka ponownie spadła jednak na głowę Berga, który, stojąc na linii bramkowej, skierował ją do siatki.

Być może inna drużyna cofnęłaby się w tej sytuacji do obrony, ale dla Szwedów gol oznaczał jeszcze większą motywację do walki na całym boisku. Swoją nieustępliwością, wybieganiem i siłą gospodarze skutecznie utrudniali życie próbującym odrabiać straty rywalom. Ich zasieki obronne były tak szczelne, że Hiszpanie stwarzali zagrożenie wyłącznie po dośrodkowaniach w pole karne. Tam najczęściej do piłki dochodził Gerard Moreno, ale miał problem z oddawaniem celnych strzałów.

W 60. minucie urazu nabawił się De Gea i musiał zostać zastąpiony przez Kepę Arrizabalagę. W ten sposób trener Roberto Moreno stracił możliwość dokonania kompletu zmian w szeregach ofensywnych.

Źródło: Getty Images Szwecja - Hiszpania - eliminacje Euro 2020

Nieoczekiwane wyrównanie

W końcówce zmęczeni fizycznie i psychicznie Hiszpanie stanowili coraz mniejsze zagrożenie pod bramką Olsena. Miejscowi kibice coraz głośniej dopingowali swoich piłkarzy, wierząc w utrzymanie prowadzenia. Tak się jednak nie stało.

W drugiej minucie doliczonego czasu gry do remisu doprowadził Rodrigo. Wprowadzony w 66. minucie na boisko pomocnik wykorzystał podanie Fabiana Ruiza po ziemi z lewej strony i z bliskiej odległości nie dał Olsenowi szans.



Rodrigo mete a España en la #Euro2020 en el último minuto ante Suecia. Toca soñar... y mejorar. pic.twitter.com/xilKeORQ6w — MARCA (@marca) 15 października 2019





W innym meczu grupy F Rumunia zremisowała u siebie z Norwegią 1:1. Na ładne trafienie zza pola karnego Alexandru Ionuta Mitrity z 62. minuty, w drugiej minucie doliczonego czasu gry skutecznym strzałem głową odpowiedział Alexander Sorloth. Rumuni do Szwedów wciąż tracą punkt.

Z kolei Wyspy Owcze pokonały u siebie 1:0 Maltę i wyprzedziły ją w tabeli.

Reprezentacje pewne już udziału w Euro 2020:

Belgia, Rosja, Włochy, Polska, Ukraina.