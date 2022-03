Polacy poznali rywali w walce o mundial

22.03 | Robert Lewandowski o polskich piłkarzach grających w lidze rosyjskiej. - To ciężki temat - powiedział kapitan Biało-Czerwonych na konferencji prasowej.

Trudno było wskazać wyraźnego faworyta przed pierwszym gwizdkiem w meczu Szwecji z Czechami. Inicjatywy spodziewano się raczej po stronie gospodarzy, od Czechów piłkarscy komentatorzy oczekiwali więcej gry z kontrataku.

Początek pod dyktando Czechów

Jednak po pierwszych minutach spotkania można było odnieść wrażenie, że to czescy piłkarze starają się narzucić rywalowi własne warunki gry. Na boisku mieli nieznaczną przewagę i nieco częściej organizowali niebezpieczne akcje. Jedna z nich mogła zakończyć się golem, a szwedzki bramkarz Robin Olsen był nawet zmuszony do wyjęcia piłki z siatki, ale gol nie został uznany. Weryfikacja WAR potwierdziła, że przed strzałem Jana Kuchty jeden ze szwedzkich obrońców był faulowany.

Po kwadransie gra się wyrównała. Obie drużyny od czasu do czasu zapuszczały się w pole karne rywali, ale po obu stronach brakowało skuteczności. Groźne sytuacje powstawały po obu stronach boiska przy stałych fragmentach gry, ale i one nie dały w pierwszej połowie prowadzenia żadnej z drużyn.

Niepokój Zlatana

W drugiej połowie obraz gry nie uległ znaczącej zmianie. Nieco więcej inicjatywy mieli gospodarze, ale wciąż brakowało im pomysłu na wykończenie akcji i pokonanie czeskiego bramkarza. Zlatan Ibrahimović, który nie mógł pojawić się na boisku z powodu kartek, ale zajmował na ławce trenerskiej miejsce u boku Janne Anderssona, przyglądał się poczynaniom swoich kolegów z malującym się na twarzy niepokojem.

Źródło: Getty Images Zlatan Ibrahimović bez entuzjazmu przyglądał się poczynaniom kolegów na boisku

Andersson wcześnie zdecydował się na zmiany, ale i one nie zmieniły ani gry jego podopiecznych, ani wyniku. Podobny problem mieli również goście, których kontakt z piłką kończył się przy prawie każdej próbie wyjścia dalej niż w okolice połowy boiska.

Coś poważniejszego zaczęło się dziać na boisku dopiero w ostatnich dziesięciu minutach podstawowego czasu gry.

Sensacja w barażach. Włosi nie pojadą na mundial Tego nikt się nie... czytaj dalej » Najpierw Szwedzi po dośrodkowaniu z rzutu rożnego próbowali zaskoczyć Tomasa Vaclika, ale skierowana w środek bramki piłka wpadła wprost w ręce czeskiego bramkarza. Chwilę później gra przeniosła się na drugą stronę boiska, ale wypracowanej szybkim kontratakiem akcji nie wykorzystali czescy napastnicy.

Jedna akcja na wagę awansu

O losach meczu zadecydować miała dogrywka. I tu inicjatywę ponownie przejęli gospodarze, którzy zdołali w końcu wypracować sobie niemal stuprocentową okazję bramkową. Ale znajdujący się tuż przed bramką Robin Quaison zamiast uderzyć głową piłkę w światło bramki, zgrał ją prosto pod nogi czeskich obrońców.

Zepchnięci nieco do defensywy Czesi z rzadka próbowali swojej najskuteczniejszej broni. Ich kontrataki były zbyt wolne i czytelne, a gdy udało im się przedrzeć na pole karne Szwedów, w szeregach atakujących brakowało piłkarza, który byłby w stanie postawić kropkę nad i.

Na rozstrzygnięcie trzeba było czekać aż do 110. minuty. Szwedzi po wielu próbach zdołali w końcu poukładać swoją grę i pozycyjnym atakiem wypracować szansę na strzelenie gola. Strzelcem okazał się Quaison, który był reżyserem całej sytuacji. Wbiegł z piłką w okolice pola karnego, by wymienić kilka podań z Alexandrem Isakiem, gubiąc czeską obronę.

Dobre wieści dla Polski

Rywalami Biało-Czerwonych we wtorkowym finale baraży będą Szwedzi, ale to, co widzowie oglądali na Friends Arenie, może polską reprezentację napawać ostrożnym optymizmem. Gospodarze nie pokazali w spotkaniu porywającego futbolu. Poza chaotyczną, a momentami dość brutalną grą w środkowej strefie boiska, trudno było się doszukać w ich grze jakiegoś konsekwentnie realizowanego pomysłu.

Szwecja - Czechy 1:0

Bramka: Robin Quaison (110')

Wyniki pozostałych meczów barażowych w strefie europejskiej:

Portugalia - Turcja 3:1

Walia - Austria 2:1

Włochy - Macedonia Północna 0:1

Szkocja - Ukraina - mecz przełożony

Rosja - Polska - walkower

Pary finałowe baraży o awans na mistrzostwa świata (mecze 29 marca):

Polska - Szwecja

Portugalia - Macedonia Północna

Walia - Szkocja lub Ukraina (mecz przełożony na czerwiec)