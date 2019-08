Szpital w PSG. Neymar może wrócić na ratunek

Xavi Simons, określany mianem największego talentu La Masii od czasów Leo Messiego, zdecydował się na przenosiny do PSG. 16-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast do Betisu przeniósł się Nabil Fekir. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 lipca.

Minęło zaledwie kilkanaście minut, gdy z murawy z urazem musiał zejść Edinson Cavani. Napastnik z Urugwaju doznał kontuzji biodra w niegroźnej sytuacji. Ten sam problem miał w poprzednim sezonie. Jego miejsce zajął Éric Maxim Choupo-Moting, który w drugiej połowie zdobył dwie bramki.

Trener mocno rozczarowany

Po zmianie stron z kontuzją z boiska zszedł Kylian Mbappé. Francuz narzekał na mięsień lewego uda. W poniedziałek podano, że naciągnięcie jest dość poważne i mistrz świata będzie pauzował nawet miesiąc.

W ostatnich minutach problem miał także Angel Di Maria. Argentyńczyk nie mógł jednak zejść z placu gry, bo trener PSG Thomas Tuchel wykorzystał wcześniej wszystkie zmiany. Warto dodać, że krótko przed końcem pierwszej połowy po zderzeniu głowami z jednym z przeciwników dalej nie mógł także grać obrońca Abdou Diallo.

- Musimy poczekać na ich szczegółowe badania. Oni mają różne urazy. Nie ma jednego wytłumaczenia na to, co się stało. Musimy poszukać powodów. Jestem rozczarowany, że tak się stało, bo byliśmy w bardzo dobrej formie – powiedział Tuchel. Dla PSG to było drugie zwycięstwo w trzecim meczu tego sezonu.



#PSG completed a 4-0 victory over #Toulouse, with Eric Maxim Choupo-Moting at the double.



However, injuries to Edinson Cavani and Kylian Mbappe gave Thomas Tuchel cause for concern.#Ligue1pic.twitter.com/t4orquLqHe — Omnisport (@OmnisportNews) August 25, 2019





Ośmiu z urazami

W obliczu kontuzji tylu zawodników wydaje się, że niemiecki szkoleniowiec być może będzie musiał sięgnąć po Neymara, który niedawno wrócił do treningów z zespołem. Nie jest tajemnicą, że Brazylijczyk po zaledwie dwuletnim pobycie w Paryżu chciałby ponownie zostać piłkarzem FC Barcelona. O pozyskaniu napastnika myśli także Real Madryt.

Źródło: Getty Images Kylian Mbappe

W tym momencie w ekipie z Parc des Princes kontuzjowanych jest ośmiu podstawowych piłkarzy: Cavani, Mbappe, Diallo, Di Maria, Niemcy Julian Draxler i Thilo Kehrer, Hiszpan Ander Herrera oraz Francuz Layvin Kurzawa.

Następne spotkanie zespół z francuskiej stolicy rozegra w piątek na wyjeździe z Metz.