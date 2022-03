Dwie zmiany jeszcze przed przerwą. Kontuzje w kadrze przed arcyważnym meczem

SZKOCJA - POLSKA. RELACJA NA ŻYWO

27 minut - tylko tyle trwał występ Milika na Hampden Park. Napastnik Olympique Marsylia schodził z boiska, trzymając się za mięsień dwugłowy lewego uda. W tym spotkaniu Milik zastępował Roberta Lewandowskiego, którego selekcjoner Czesław Michniewicz oszczędzał na wtorkowy finał baraży o awans do mistrzostw świata.

Źródło: Getty Images Milik nie zagrał nawet przez pół godziny

Jedna połowa, dwa nieszczęścia

W ostatnich tygodniach był w znakomitej dyspozycji. Wliczając wszystkie rozgrywki, w tym sezonie strzelił dla OM już 20 goli. W jego miejsce szkoleniowiec desygnował do gry Krzysztofa Piątka.

To nie był jednak koniec nieszczęść Biało-Czerwonych w tej połowie. Tuż przed przerwą Michniewicz musiał dokonać drugiej zmiany. Tym razem kontuzji - prawdopodobnie mięśnia przywodziciela - doznał Salamon, który ostatni raz w kadrze zagrał w meczu z Kazachstanem we wrześniu 2016 roku, a który nieźle radził sobie w Glasgow. Za niego wszedł Krystian Bielik.

Źródło: Getty Images Dwóch polskich piłkarzy opuścił boisko jeszcze przed przerwą

Co ciekawe, obrońca Lecha Poznań nie tak dawno w meczu z Wisłą Kraków nabawił się kontuzji w doliczonym czasie, gdy po zderzeniu z Elvisem Manu lewe kolano wygięło się w nienaturalny sposób.

Ze Szwedami bez Salamona

Na konferencji po meczu (1:1) Michniewicz powiedział, że uraz wyeliminuje Salamona z meczu 29 marca, gdy w finale baraży o awans do mistrzostw świata w Katarze Biało-Czerwoni zagrają ze Szwedami.

- Mocno przymierzaliśmy go do tego meczu finałowego. Uważaliśmy, że pasowałby idealnie do trójki naszych środkowych obrońców. Niestety los sprawił, że nie zobaczymy go w tym meczu, bardzo żałuję tego. Musimy poszukać innej opcji na tę pozycję - podkreślił selekcjoner.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Salamon nie dotrwał do końca pierwszej połowy

Na razie nie wiadomo, z jak poważnym urazem zmaga się Milik i czy będzie gotowy na finał baraży. - Na szczęście nie zerwał mięśnia i będziemy walczyć, by we wtorek był gotowy - wyznał po meczu Michniewicz.

Szkocja - Polska 1:1 (0:0)

Kieran Tierney (68) - Krzysztof Piątek (90+4-karny).



Szkocja: Craig Gordon - Scott McTominay, Grant Hanley, Kieran Tierney - Nathan Patterson (67. Stephen O'Donnell), John McGinn, Billy Gilmour (77. Kenny McLean), Callum McGregor (77. Ryan Jack), Ryan Christie (76. Stuart Armstrong), Greg Taylor (67. Aaron Hickey) - Che Adams (90. Jacob Brown).



Polska: Łukasz Skorupski - Bartosz Salamon (44-Krystian Bielik), Kamil Glik, Jan Bednarek (83. Adam Buksa) - Matty Cash, Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak (61. Sebastian Szymański), Jakub Moder, Piotr Zieliński (71. Kamil Grosicki), Arkadiusz Reca - Arkadiusz Milik (27-Krzysztof Piątek).