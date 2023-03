Hiszpanie zszokowani jak na mundialu. Niespodziewana porażka

Obie ekipy rywalizujące w grupie A kwalifikacje rozpoczęły od wysokich zwycięstw 3:0, kolejno z Cyprem i Norwegią. Cypryjczyków dwoma bramkami zaskoczył McTominay, Norwegów Joselu. Po wieczorze na Hampden Park w Glasgow w świat idzie jednak tylko jedno nazwisko.

To właśnie defensywny pomocnik Manchesteru United, kojarzony głównie ze swoich umiejętności gry w destrukcji, podtrzymał imponującą serię. Dość powiedzieć, że we wcześniejszych 37 meczach w kadrze trafił… raz, by potem drogę do siatki znaleźć czterokrotnie na przestrzeni czterech dni.

W pierwszej połowie z Hiszpanią, już w siódmej minucie, trafił po wycofaniu piłki z lewego skrzydła, by w połowie drugiej nabiec i uderzyć sytuacyjną piłkę z powietrza niczym rasowy snajper.

Hiszpanie, znajdujący się w fazie przebudowy za kadencji nowego szkoleniowca Luisa de la Fuente, byli w cieniu energicznie, twardo grających i wspieranych przez głośną publiczność Szkotów. Za wtorkowym rywalami są więc także i w grupie, kolejne miejsca zajmuje tam zaś Norwegia i Gruzja (po punkcie) oraz Malta (0 pkt).

Równie dużych niespodzianek co w Glasgow tego wieczora już nie było. W grupie D wygrywali uczestnicy mundialu: Chorwacja 2:0 z Turcją i Walia 1:0 z Łotwą, natomiast w grupie I Szwajcaria pokonała 3:0 Izrael, Rumunia 2:1 Białoruś, a w starciu Kosowa z Andorą padł remis 1:1.

Eliminacje Euro 2024. Wyniki, wtorek 28 marca:



Grupa A

Gruzja - Norwegia 1:1 (0:1)

Szkocja - Hiszpania 2:0 (1:0)



M Z R P bramki pkt

1. Szkocja 2 2 0 0 5 0 6

2. Hiszpania 2 1 0 1 3 2 3

3. Gruzja 1 0 1 0 1 1 1

4. Norwegia 2 0 1 1 1 4 1

5. Cypr 1 0 0 1 0 3 0



Grupa D

Turcja - Chorwacja 0:2 (0:2)

Walia - Łotwa 1:0 (1:0)



1. Chorwacja 2 1 1 0 3 1 4

2. Walia 2 1 1 0 2 1 4

3. Turcja 2 1 0 1 2 3 3

4. Armenia 1 0 0 1 1 2 0

5. Łotwa 1 0 0 1 0 1 0



Grupa I

Kosowo - Andora 1:1 (0:0)

Rumunia - Białoruś 2:1 (2:0)

Szwajcaria - Izrael 3:0 (1:0)



1. Szwajcaria 2 2 0 0 8 0 6

2. Rumunia 2 2 0 0 4 1 6

3. Kosowo 2 0 2 0 2 2 2

4. Andora 2 0 1 1 1 3 1

5. Izrael 2 0 1 1 1 4 1

6. Białoruś 2 0 0 2 1 7 0



Pozostałe grupy:



Grupa B

Irlandia - Francja 0:1 (0:0)

Holandia - Gibraltar 3:0 (1:0)



1. Francja 2 2 0 0 5 0 6

2. Grecja 1 1 0 0 3 0 3

3. Holandia 2 1 0 1 3 4 3

4. Irlandia 1 0 0 1 0 1 0

5. Gibraltar 2 0 0 2 0 6 0



Grupa C

Anglia - Ukraina 2:0 (2:0)

Malta - Włochy 0:2 (0:2)



1. Anglia 2 2 0 0 4 1 6

2. Włochy 2 1 0 1 3 2 3

3. Macedonia Płn. 1 1 0 0 2 1 3

4. Ukraina 1 0 0 1 0 2 0

5. Malta 2 0 0 2 1 4 0



Grupa E

Polska - Albania 1:0 (1:0)

Mołdawia - Czechy 0:0



1. Czechy 2 1 1 0 3 1 4

2. Polska 2 1 0 1 2 3 3

3. Mołdawia 2 0 2 0 1 1 2

4. Wyspy Owcze 1 0 1 0 1 1 1

5. Albania 1 0 0 1 0 1 0



Grupa F

Austria - Estonia 2:1 (0:1)

Szwecja - Azerbejdżan 5:0 (1:0)



1. Austria 2 2 0 0 6 2 6

2. Belgia 1 1 0 0 3 0 3

3. Szwecja 2 1 0 1 5 3 3

4. Estonia 1 0 0 1 1 2 0

5. Azerbejdżan 2 0 0 2 1 9 0



Grupa G

Czarnogóra - Serbia 0:2 (0:0)

Węgry - Bułgaria 3:0 (3:0)



1. Serbia 2 2 0 0 4 0 6

2. Węgry 1 1 0 0 3 0 3

3. Czarnogóra 2 1 0 1 1 2 3

4. Litwa 1 0 0 1 0 2 0

5. Bułgaria 2 0 0 2 0 4 0



Grupa H

Kazachstan - Dania 3:2 (0:2)

Słowenia - San Marino 2:0 (0:0)

Irlandia Płn. - Finlandia 0:1 (0:1)



1. Słowenia 2 2 0 0 4 1 6

2. Dania 2 1 0 1 5 4 3

3. Kazachstan 2 1 0 1 4 4 3

4. Irlandia Płn. 2 1 0 1 2 1 3

5. Finlandia 2 1 0 1 2 3 3

6. San Marino 2 0 0 2 0 4 0



Grupa J

Liechtenstein - Islandia 0:7 (0:2)

Luksemburg - Portugalia 0:6 (0:4)

Słowacja - Bośnia i Herc. 2:0 (2:0)



1. Portugalia 2 2 0 0 10 0 6

2. Słowacja 2 1 1 0 2 0 4

3. Islandia 2 1 0 1 7 3 3

4. Bośnia i Herc. 2 1 0 1 3 2 3

5. Luksemburg 2 0 1 1 0 6 1

6. Liechtenstein 2 0 0 2 0 11 0