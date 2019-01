Włosi pokochali polskich piłkarzy. Jest szesnastu, będą kolejni

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

Obecnie w Serie A jest szesnastu Polaków, a ta liczba z roku na rok rośnie. Piłkarze z polskim paszportem stopniowo budują swoją markę, przez co zachęcają włoskie kluby do sięgnięcia po kolejnych.

Kilku wybrańców

W przeszłości w Serie A furorę robił Zbigniew Boniek. Były wybitny reprezentant osiągał sukcesy z Juventusem i AS Romą. Nic dziwnego, że w obu tych miastach jest doskonale pamiętany. We Włoszech dobrze radzili sobie także Marek Koźmiński i Władysław Żmuda, a krótkie epizody zaliczyli m.in. Piotr Czachowski i Dariusz Adamczuk.

Były to jednak chlubne wyjątki. Polaków w Italii przez długi czas niespecjalnie ceniono, a włodarze tamtejszych klubów woleli szukać wzmocnień w innych rejonach świata. W czasach Bońka to nie dziwiło, bo Serie A mogła sobie pozwolić na najlepszych futbolistów globu. Nawet kiedy siła włoskiego futbolu zaczęła maleć, nadal stawiano na Brazylijczyków, Argentyńczyków, Chorwatów czy Serbów, choć już relatywnie tańszych niż w przeszłości.

Szukanie polskich diamentów

Obecnie większość drużyn Serie A nie może rywalizować pod względem wydatków z możnymi ekipami Premier League czy potentatami Primera Division. Włosi odważnie za to poszukują niedrogich talentów. Polski kierunek od kilku lat stał się modny, bo ceny za utalentowanych piłkarzy w Ameryce Południowej czy na Bałkanach są znacznie wyższe niż w naszym kraju.

Włosi przekonali się także, że nad Wisłą naprawdę można znaleźć piłkarskie diamenty. Dodatkowo Polacy są cenieni za pracowitość i dobre przygotowanie. Piotr Zieliński już jako nastolatek trafił w 2011 roku do Udinese, a że jego talent rozwijał się płynnie, w końcu postawiło na niego Napoli. Ten sam klub 2,5 roku temu postanowił wydać blisko 32 miliony euro za 22-letniego Arkadiusza Milika z Ajaksu.

Polska kolonia jest także w Sampdorii. W sezonie 2016/17 trafili tam Karol Linetty i Bartosz Bereszyński, a w następnym Dawid Kownacki. Za całą trójkę genueńczycy wydali w sumie około 10 milionów euro, czyli niewiele, jak na warunki mocnej ligi.

Interes życia na Piątku

Piątek nienasycony. "To dopiero początek" Dwoma golami z... czytaj dalej » Złoty interes przed obecnym sezonem zrobili działacze Genoi, kupując za około 4,5 mln euro Krzysztofa Piątka. Po jednej bardzo udanej rundzie sprzedali 23-letniego napastnika do Milanu za 35 milionów. A już po pierwszych dwóch golach piłkarza we wtorkowym ćwierćfinale Pucharu Włoch jego aktualna cena wydaje się promocyjna.

Wydania ok. 17 milionów euro za Wojciecha Szczęsnego na pewno nie żałują także w Juventusie. To także dzięki doskonałej dyspozycji polskiego bramkarza Stara Dama ponownie zmierza do obrony mistrzowskiego tytułu.

We Włoszech gra jeszcze spora grupa aktualnych i byłych reprezentantów Polski. Arkadiusz Reca z Atalanty, Łukasz Skorupski z Bologny czy Thiago Cionek ze SPAL są w kręgu zainteresowań trenera kadry Jerzego Brzęczka. Inni Polacy w Serie A: Mariusz Stępiński i Paweł Jaroszyński (obaj Chievo), Łukasz Teodorczyk (Udinese), Michał Marcjanik (Empoli), Bartłomiej Drągowski (wypożyczony z Fiorentiny do Empoli) i Bartosz Salamon (wypożyczony ze SPAL do Frosinone) też jeszcze mogą marzyć, że dobrymi występami zasłużą na przychylność selekcjonera.

Kolejni czekają na szansę

W zimowym oknie transferowym okazało się, że polską kolonię we Włoszech w przyszłym sezonie powiększą 18-letni obrońca Sebastian Walukiewicz (przeszedł z Pogoni Szczecin do Cagliari, ale do Pogoni został wypożyczony) oraz 21-letni pomocnik Szymon Żurkowski (trafi z Górnika Zabrze do Fiorentiny). Według nieoficjalnych doniesień pierwszy miał kosztować ok. 4 miliony euro, a drugi 3,7 mln, a z bonusami blisko 5 mln.

Warunki finansowe transferu Filipa Jagiełły uzgodnili już także działacze Zagłębia Lubin i Genoy. 21-letni zawodnik dostał już zgodę na przejście testów medycznych i prawdopodobnie wkrótce zasili byłą ekipę Piątka. Wygląda na to, że moda na polskich piłkarzy na Półwyspie Apenińskim szybko nie minie.