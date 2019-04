Lewandowski razy cztery. Sześć lat temu Polak rzucił na kolana wielki Real

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Sezon 2012/13 był dla "Lewego" trzecim w Niemczech i Borussii Dortmund. Dwa wcześniej zakończyły się doskonale - BVB przełamała hegemonię Bayernu, sięgnęła po kolejne tytuły mistrzowskie, a sam Polak ugruntował pozycję wśród czołowych ligowych strzelców.

Lewandowski huknął w poprzeczkę. Zwycięstwo Bayernowi uratował obrońca Bayern atakował i... czytaj dalej » Wyborny czas z Juergenem Kloppem za sterami udało się też wykorzystać w Europie. Po dramatycznym boju z Malagą w ćwierćfinale tamtej edycji, los skojarzył Borussię z Realem. Wydawało się, że BVB stoi na straconej pozycji, ale właśnie wtedy przyszedł pierwszy z wielkich, wręcz historycznych, wieczorów Polaka.

Zapewnił finał

Zaczęło się błyskawicznie. Lewandowski wprowadził stadion Signal Iduna Park w euforię już w ósmej minucie. Na tego gola odpowiedź znalazł jeszcze Cristiano Ronaldo, ale prawdziwe polskie show zaczęło się po przerwie. Między 50., a 66. minutą RL9 dorzucił trzy kolejne trafienia i rzucił Królewskich na kolana. BVB wygrała 4:1 i była jedną nogą w finale.

Przy okazji szóstej rocznicy tamtego meczu popisy reprezentanta Polski przypomniał oficjalny profil UEFA w mediach społecznościowych.







#OTD in 2013, @lewy_official scored goals against Real Madrid #UCLpic.twitter.com/9sCH8rjmx9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 kwietnia 2019





W rewanżu Królewscy się podnieśli, ale zwycięstwo 2:0 nic im nie dało. Lewandowski, ale też Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek, mieli wymarzony finał Champions League. W nim lepszy okazał się Bayern, do którego "Lewy" trafił po zakończeniu kolejnego sezonu.

To właśnie po tamtym meczu rozpoczęła się trwająca do dziś saga dotycząca transferu Polaka do Realu. W międzyczasie Królewscy czterokrotnie wygrali Ligę Mistrzów, a Lewandowski zapracował na status absolutnej gwiazdy w Bayernie. Ale do finału Champions League już nigdy nie dotarł.

