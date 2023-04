Szefowie Bayernu nie wytrzymali i wkroczyli do szatni

Przygotowania Bayernu Monachium do meczu z Interem Mediolan w 6. kolejce Ligi Mistrzów

Bayern w coraz większym kryzysie. Sensacyjna porażka w lidze Dotkliwa porażka... czytaj dalej » Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela przegrał w Moguncji 1:3. Później do akcji wkroczyła Borussia Dortmund, która pewnie pokonała Eintracht Frankfurt 4:0 i tym samym została nowym liderem. Do końca sezonu pozostało pięć kolejek, a Bayern może zakończyć sezon bez żadnego trofeum – wcześniej odpadł z Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów, już za kadencji zastępującego Juliana Nagelsmanna Tuchela.

Jak informuje Sport 1, tuż po porażce z Mainz nie wytrzymali szefowie Bayernu. "Prezes rady nadzorczej Oliver Kahn, dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić i prezydent Herbert Hainer wkroczyli do szatni i siedzieli tam przez 15 minut" – napisano.

Nie wiadomo, jakie słowa padły dokładnie, ale ponoć szefostwo żądało wyjaśnień od piłkarzy.



"Trudno to wyjaśnić"

Trener Tuchel, który przejął zespół pod koniec marca, może spać spokojnie. Cieszy się pełnym zaufaniem i wsparciem najważniejszych osób w klubie.

- Mieliśmy mecz pod kontrolą w pierwszej połowie, prowadziliśmy 1:0 i powinniśmy zdobyć drugą bramkę. Po tym, jak rywale wyrównali na 1:1, kompletnie się rozsypaliśmy. Druga połowa to wielki zawód, trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie – mówił na gorąco po spotkaniu Hainer.

- Kiedy widzisz dwie połowy, tak bardzo różniące się od siebie, a my nagle przestajemy grać, to trudno to wyjaśnić. Po straconym golu zespół traci pewność siebie, gra bojaźliwie. Trener będzie nad tym pracował – dodał.

- Nie spodziewałem się tego. Oddaliśmy mecz bez żadnego powodu – grzmiał z kolei Salihamidzić.

Niewykluczone, że latem dojdzie w Monachium do wietrzenia szatni. Wśród zawodników, którzy mogą opuścić Allianz Arena, jest m.in. Sadio Mane. Senegalczyk nie potrafił dogadać się z Nagelsmannem, a niedawno uderzył w szatni kolegę Leroya Sane.

Niepewna ma być również pozycja Kahna, ponoć wielu członków rady nadzorczej jest niezadowolonych ze sposobu, w jaki prowadzi klub i nawołuje do zmiany na stanowisku prezesa. Ten zapowiedział, że sam na pewno nie zrezygnuje.

- Moim jedynym celem jest dokończenie sezonu i zdobycie tytułu. A później atak na wszystkich frontach w kolejnym sezonie – zakomunikował.