Szef ligi nie chce Neymara w Barcelonie. "Wolałbym, żeby nie wracał"

Koniec przygody Daniego Alvesa z PSG. Brazylijczyk opuści mistrza Francji po 30 czerwca. Natomiast Lech Poznań ściągnął Djordje Crnomarkovicia. 25-letni środkowy obrońca dołączył do polskiego klubu z FK Radnicki Nis. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 czerwca.

Według włoskich mediów, Gianluigi Buffon może wrócić do... Juventusu. Bramkarz odszedł z mistrza Włoch przed sezonem 2018/2019, a teraz po rocznej przygodzie w PSG znów może zostać golkiperem "Starej Damy". Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 26 czerwca.

Buffon wróci do domu? Karuzela transferowa z 26 czerwca

Mijają dwa lata, odkąd PSG zapłaciło za Neymara Barcelonie rekordowe w świecie piłki nożnej 222 mln euro, a Brazylijczyk jest już w drodze powrotnej do Katalonii. Na Camp Nou grał już w latach 2013-2017.

W Paryżu przestali przymykać oczy na występki Brazylijczyka. Wyrok na Neymara podpisał prezydent PSG Nasser Al-Khelaifi, który powiedział, że jego klub nie będzie więcej tolerował gwiazdorskich zachowań. Khelaifi nie wymienił Neymara z nazwiska, ale francuskie media nie miały wątpliwości, że chodziło właśnie o niego, w związku z czym Brazylijczyk może się rozglądać za nowym klubem. A konkretnie nowym-starym, bo Barcelona, choć oficjalnymi kanałami temu zaprzecza, według mediów przyjęłaby Neymara z otwartymi rękami.

Jednak nie przez wszystkich w Hiszpanii Brazylijczyk jest mile widziany. Przeciwny temu transferowi jest szef hiszpańskiej ekstraklasy Javier Tebas. Według niego zachowania Neymara nie licują z wartościami wyznawanymi w prowadzonej przez niego Primera Division.

- Wolałbym, żeby Neymar nie wrócił do Barcy - zaskoczył Tebas w rozmowie z radiem Onda Cero. - Zawsze chcieliśmy ściągać najlepszych piłkarzy, ale w tym przypadku nie będzie to dobre dla rozgrywek. Będzie się mówiło o tym, co Neymar zrobił, a czego nie zrobił. Ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby Primera Division była wierna swoim wartościom i nie chcemy zmieniać tego wizerunku - wyjaśnił szef hiszpańskiej ekstraklasy.

Tebas nie kwestionuje jakości piłkarskiej Neymara, ale nie uważa, żeby był wzorem do naśladowania. Wręcz przeciwnie. W ostatnim czasie nazwisko Brazylijczyka padało głównie w kontekście zarzutów o gwałt, które wysunęła przeciwko niemu modelka Najila Trindade.

- Może być wspaniałym piłkarzem, ale zachowanie jest bardzo ważne, bo ono rzutuje na rozgrywki. Jeśli poza boiskiem nie daje dobrego przykładu, wolałbym, żeby nie wracał do Primera Division - trzyma kciuki za fiasko transferu Neymara do Barcelony Tebas.