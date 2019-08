"Manchester City i PSG to zagrożenie, jakiego świat piłki jeszcze nie widział"

Zarówno City, jak i PSG napędzane są petrodolarami. Właścicielem The Citizens jest szejk Mansour bin Zayed Al Nahyan. W Paryżu karty rozdaje Nasser Al-Khelaifi. Obaj śpią na pieniądzach i obaj mogli się już pogubić, ile pieniędzy wpompowali w swoje kluby.

To zewnętrzne, niezdrowych rozmiarów finansowanie nie jest w smak Tebasowi, który dba o konkurencyjność hiszpańskich klubów. - Barcelona i Real Madryt nigdy nie miały zewnętrznego wsparcia i zawsze miały finanse prowadzone w odpowiedzialny sposób - podkreślił Tebas w podcaście "The Totally Football Show".

Niezrównoważony rozwój klubów, szczególnie w obrębie tej samej ligi, prezes Primera Division traktuje za wielkie niebezpieczeństwo.

Kolejny rekord transferowy w Premier League. Tym razem zaszalał West Ham West Ham United,... czytaj dalej » - W Europie zawsze były wielkie kluby, które mogły doprowadzić do wielkich dysproporcji, jeśli nikt nie sprawuje kontroli nad finansami. Pod tym względem w Hiszpanii ostatnie lata minęły nam na zmniejszaniu zadłużenia do historycznie niskiego poziomu. Nie chcemy, żeby nasze największe kluby miały pieniądze, jeśli nie będą miały ich inne. Te z zewnętrznym finansowaniem to nowy fenomen i zagrożenie, jakiego świat piłki jeszcze nie widział. Funkcjonują całkowicie poza zasadami. Ich finansowy doping grozi napompowaniem rynków do katastrofalnych poziomów - utyskuje.

Patrzą klubom na ręce

Primera Division słynie z przejrzystości finansów. Żeby uniknąć ligi dwóch prędkości, co sezon klubom wyliczane są np. maksymalne kwoty, które mogą przeznaczyć na pensje dla piłkarzy. W skrócie: liga cały czas patrzy klubom na ręce.

- Szefowie europejskiej piłki muszą wykazać dużo większą troskę o utrzymanie krajowego podwórka na zdrowym poziomie. Powinna być bardziej restrykcyjna kontrola finansów, przez co kluby takie jak Manchester City czy PSG przestałyby tak dominować nad rywalami na tle finansów. Do tego powinny być wyższe kary za złamanie finansowego fair play, ponieważ obecnie nie są one żadnym środkiem odstraszającym - wylicza Tebas.

- Kluby z zewnętrznym finansowaniem stoją w całkowitej sprzeczności z polityką finansową w Hiszpanii. Każdy inwestor, który chce przyjść do Primera Division, musi przystać na nasze kontrole finansów. Nie zgodzilibyśmy się na żadnego inwestora, który doprowadziłby do długów albo zepsułby rynek - przekonuje Tebas.