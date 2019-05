Szef hiszpańskiej ligi znów uderza w City i PSG. "Piłka przestaje być sportem, zaczyna być zabawką w rękach rządów"

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City pokonał na wyjeździe Brighton 4:1, dzięki czemu po raz drugi z rzędu został mistrzem Anglii. Po powrocie do Manchesteru, na Etihad Stadium piłkarze The Citizens świętowali sukces wraz z kibicami.

Wypowiedź szefa jednej z najlepszych europejskich lig nie pojawiła się przypadkowo. O mistrzach Anglii zrobiło się w ostatnim czasie głośno po artykule na łamach "New York Timesa". Amerykańska gazeta podawała niedawno, że klubowi z Manchesteru bardzo poważnie grozi wycofanie z europejskich rozgrywek w związku z drugim już śledztwem, jakim UEFA objęła mistrzów Anglii. Chodzi o łamanie Finanoswego Fair Play. Europejskie władze piłkarskie zajęły się ponownie Manchesterem City, kiedy niemiecki tygodnik "Der Spiegel" w serii artykułów opisał jak The Citizens mieli obchodzić FFP.

Tebas był jednym z prelegentów podczas wtorkowego szczytu "Financial Times" w Londynie, w trakcie którego rozmawiano na temat finansów w futbolu. 56-latek, który obecną funkcję sprawuje od 2013 roku, miał okazję dobrze poznać realia piłkarskiego rynku. W jego opinii niszczonego przez praktycznie nieograniczone możliwości nie tylko mistrzów Anglii, ale także mistrzów Francji. Kluby należą do arabskich właścicieli, którzy od lat pompują w obie drużyny potężne pieniądze.

- Dochód klubów piłkarskich powinien pochodzić z generowanych przychodów. Z City i PSG problem polega jednak na tym, że ich dochód pochodzi z zewnątrz, wprost od rzadów państw. Oznacza to, że jeżeli chcą kupić jakiegoś zawodnika, to kupują go pieniędzmi z ropy naftowej i gazu - Tebas bezradnie rozkładał ręce, analizując sytuację piłkarskich gigantów z Etihad Stadium i Parc des Princes.

Piłka zabawką w rękach najbogatszych

- Zmusza to inne kluby do życia ponad stan, a to z kolei niszczy równowagę finansową całego europejskiego futbolu. To już nie jest sport, to już nie jest przemysł. Piłka powoli staje się wspólną zabawką w państwowych rękach, przez co kluby takie jak Real Madryt, Juventus czy Bayern muszą zawyżać ceny za swoich piłkarzy, żeby jeszcze bogatsi ich nie wykupili. A to kompletnie psuje system - narzekał prezydent La Ligi.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Tebas uderza w multimilionerów z Zatoki Perskiej zarządzających zespołami ze Starego Kontynentu. - Mówiłem już dwa lata temu, że City i PSG oszukują, więc to dla mnie żadna niespodzianka. Bardzo ważne, aby UEFA coś z tym zrobiła. Nie możemy funkcjonować w świecie futbolu tak pełnym nierówności. Musi to się skończyć karą - w listopadzie zeszłego roku tymi słowami zareagował na artykuł, w którym "Der Spiegel" opisywał finansowe nieprawidłowości obu klubów.

Naprawdę zadajesz mi to pytanie?

Nie po raz pierwszy piłkarskie sukcesy drużyny Pepa Guardioli odchodzą w cień z powodu otaczających klub kontrowersji. Podczas konferencji prasowej po wygranym 6:0 finale Pucharu Anglii z Watfordem menedżer zespołu nie mógł w pełni oddać się radości ze zdobytej przez klub potrójnej korony. Wszystko przez pytanie jednego z dziennikarzy o to, czy Hiszpan otrzymywał na Etihad wypłatę na różne sposoby. - Czy ty wiesz, jakie zadajesz mi pytanie? Naprawdę uważasz, że zasługuję na takie pytanie? W dniu, w którym zdobyliśmy trzecie trofeum, pytasz mnie, czy dostałem pieniądze z innego źródła? - irytował się Guardiola.