Szczegóły wypadku Reyesa. "Rozpędzony do ponad 200 km/h. Uderzył w bloki betonowe"

"Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci". Minuta ciszy przed finałem Ligi Mistrzów Piłkarze... czytaj dalej » Według pierwszych wniosków policji, do których dotarł madrycki dziennik "AS", były reprezentant kraju zginął z powodu nadmiernej prędkości.

Reyes wracał z Almendralejo na południu kraju, gdzie grał w drugoligowym klubie Extremadura. W sobotę miał trening. Po zajęciach spakował się i razem z dwoma kuzynami, Jonathanem i Juanem Manuelem, udali się do Utrery, rodzinnej miejscowości Reyesa.

Podróżowali jego samochodem, mercedesem o potężnej mocy. Samochód tej klasy, który prowadził Hiszpan, uzbrojony jest w minimum 300 koni mechanicznych.

"Wypadek wydarzył się o godzinie 11.40 na autostradzie z Sewilli do Utrery. Pierwsze oględziny pojazdu mówią o nadmiernej prędkości, z jaką poruszał się samochód. Był rozpędzony do ponad 200 km/h, zjechał z drogi i uderzył w bloki betonowe. Pojazd się przewrócił i spłonął" - podaje "AS" na swojej stronie.

Dwie ofiary, jedna osoba walczy o życie

Wiadomo, że za kierownicą siedział Reyes. Zginął na miejscu. Jonathan, jego kuzyn, podróżował na tylnym siedzeniu, za kierowcą. On również zginął. Przeżył drugi z kuzynów, Juan Manuel Calderon, który jechał na fotelu pasażera. Trafił na oddział intensywnej terapii szpitalu w Sewilli, jest w stanie ciężkim.

Źródło: PAP/EPA Z samochodu Hiszpana niewiele zostało

Jose Antonio Reyes miał 35 lat. Dla reprezentacji Hiszpanii rozegrał 22 mecze. Był piłkarzem m.in. Sevilli, Arsenalu, Realu i Benfiki.

Razem z Grzegorzem Krychowiakiem cieszył się z wygrania Ligi Europy w barwach Sevilli (2014). Polak pamiętał o koledze. Hołd Reyesowi oddali również inni piłkarze i ludzie sportu.