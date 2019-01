Trener Klicha tłumaczy szpiegowanie rywali. "Przybliżamy się do zwycięstwa"

Marcelo Bielsa nie ma nic do ukrycia

Marcelo Bielsa robi furorę w Championship. Prowadzi Leeds prosto do Premier League, a pod okiem trenera mocno rozwinął się Mateusz Klich. Argentyńczyk słynie z szalonych metod szkoleniowych. Ostatnio jest o nim z Anglii bardzo głośno. Zobaczcie dlaczego.

Bielsa wprowadzi Klicha do Premier League?

Nie ma drugiego takiego trenera jak Argentyńczyk Marcelo Bielsa. Trener Leeds Mateusza Klicha wywołał aferę, przyznając się do wysłania szpiega do ośrodka treningowego rywali z Derby dzień przed meczem, po czym rozładował napięcie bezprecedensową konferencją prasową.

Szalony trener Mateusza Klicha nie ma nic do ukrycia

Władze ligi prowadzą dochodzenie w sprawie złamania regulaminu Championship, choć żaden paragraf nie mówi wprost o zakazie szpiegowania. Ale Bielsa, zwany "El Loco" (szalony), znów był krok przed wszystkimi.

Bond by się nie powstydził. Leeds Klicha wygrywa po aferze szpiegowskiej Kraj Jamesa... czytaj dalej » - Chcę ułatwić zadanie władzom ligi prowadzącym śledztwo - stwierdził, a jego słowa przekładał na angielski zaufany tłumacz. - Zamierzam dać im informacje, których potrzebują. Mogę wam powiedzieć, że obserwowaliśmy wszystkich rywali i oglądaliśmy wszystkie treningi przeciwników przed meczami z nimi - wypalił.

- To nie jest nielegalne. Możemy o tym dyskutować. Jest to oceniane jako coś niedobrego, ale nie jest to łamanie prawa - podkreślił.

360 godzin analizy

Przypomnijmy. W poprzedniej kolejce zaplecza angielskiej Premier League Leeds mierzyło się z Derby County. Drużyna Bielsy to lider Championship, a rywale zajmowali szóste miejsce i także walczą o awans do Premier League.

Stawka spotkania, które odbywało się w miniony piątek w Derby, była więc wysoka. W ramach przygotowań do rywalizacji Argentyńczyk wysłał dzień przed meczem szpiega do ośrodka treningowego przeciwników. Był to członek sztabu szkoleniowego Leeds, który został przyłapany na podglądaniu zajęć. Wezwano policję, szkoleniowiec Derby Frank Lampard musiał przerwać zajęcia.

Na wstępie swojej środowej, bezprecedensowej konferencji prasowej - jak nazwały ją angielskie media - Bielsa skupił się na tym, jak rozpracowywano właśnie Derby. Ujawnił, że materiał składał się m.in. z ich 51 meczów z sezonu 2017/2018. Zawodnicy Leeds, w tym pomocnik reprezentacji Polski Mateusz Klich, otrzymali m.in. 7,5-minutowe zmontowane fragmenty wideo różnych boiskowych zachowań przeciwników. Przygotowanie takiego materiału wymaga ogromu pracy. Bielsa dodał, że z tego powodu musiał poprosić o pomoc czterech dodatkowych analityków. Czas potrzebny do opracowania danych wyniósł aż 360 godzin.

Kolejny angielski gigant poluje na Piotra Zielińskiego Rozmowy na temat... czytaj dalej » Przeciętnie na zbudowanie banku danych o rywalu w Championship analitycy Leeds potrzebują ponad 200 godzin.

Chcą wiedzieć wszystko. Inaczej jest poczucie winy

- Szukamy specyficznych informacji. Chcemy poznać wyjściową jedenastkę, jaką zastosują taktykę i jakie podejmują decyzje przy stałych fragmentach gry. Kiedy chcesz obejrzeć sesję treningową rywala, otrzymujesz te informacje dzień przed meczem albo potwierdzasz to, co już wiesz. Celem jest solidne poznanie piłkarzy. Potrzebujemy tego, żeby poznać drużyny. Szanujemy futbol w ten sposób, że chcemy wykonać wysiłek, aby poznać zawodników drużyn przeciwnych. Nie umiem mówić po angielsku, ale mogę mówić o 24 drużynach z Championship – stwierdził.

I wyjaśnił powody szpiegowania. - Robimy to, ponieważ mamy poczucie winy, jeśli zrobimy za mało. Dzięki temu czujemy mniej niepokoju. Uważamy, że poprzez zdobywanie informacji, przybliżamy się do zwycięstwa. W moim przypadku chodzi o to, że jestem na tyle głupi, że pozwalam sobie na tego typu zachowanie - oznajmił, przesuwając kolejny slajdy z prezentacji.

Sztab Leeds przeanalizował także 31 meczów Derby z tego sezonu.

Sprzedam napastnika, kupię napastnika. Piątek częścią transferowej układanki W wielu... czytaj dalej » - W 49 procent spotkań grali systemem 4-3-3 z "ósemką" na prawej stronie. W 22 proc. grali bez "ósemki". Tak samo z 4-2-1-3 z "ósemką" i bez "ósemki". Używali też innych systemów, ale nie było to znaczące. Te dane pozwalają nam poukładać priorytety. Wiemy, kiedy i po co Derby zmienia system w trakcie meczu. Czy zmieniają system, by utrzymywać wynik bądź strzelić gola? Sprawdzamy też, czy zmiany są nacechowane ofensywnie czy mają dać siłę w defensywie. I czy te zmiany działają, czy nie. Chcemy sprawdzić, z czym najtrudniej jest im sobie radzić - tłumaczył.

Interakcja z dziennikarzami

Bielsa wszedł w interakcję z dziennikarzami. - Podajcie numer, jeśli mam kontynuować - poprosił Argentyńczyk, a z sali padł numer 27. - To jest ten dokument. Proszę spojrzeć. Analiza zmian, goli, dominacji Derby. Widzimy każdy pięciominutowy segment, kto dominuje, jeśli kreują sytuację. A teraz spójrzmy na ten film. Wiemy, co zrobi ten piłkarz, gdy podnosi obie ręce przy stałym fragmencie. Ja to wiem i wiedzą to wszyscy trenerzy w Championship. Piłkarz nie może oglądać więcej niż dziesięć, piętnaście minut. W takim czasie muszą zrozumieć grę rywali.

- Wiemy, że Derby przez 90 proc. czasu spotkania używa czterech systemów. Tutaj mamy tabelę, w której widzimy każdy z tych systemów - zdradził.

Guardiola: wiesz więcej o Barcelonie niż ja

Bielsa przywołał też anegdotę z czasów pracy w Athletiku Bilbao i spotkania w finale Pucharu Króla przeciwko FC Barcelona.

Klub angielskiej ekstraklasy bez trenera. "Sam poprosił o rozwiązanie umowy" Trener ostatniego... czytaj dalej » - Dobrze nas potraktowali, bo po strzeleniu trzech goli przestali grać. Wysłałem później Guardioli przedmeczową analizę w prezencie. Chciałem w ten sposób pokazać, jak go podziwiam. Powiedział mi później "wiesz o Barcelonie więcej niż ja". Ale te informacje i tak okazały się bezużyteczne, bo nas pokonali - wspomniał.

Angielskie media szeroko rozpisywały się o wysłaniu na obiekty szpiega. Derby wystosowało komunikat, władze ligi rozpoczęły śledztwo i rozpętała się burza.

Były przeprosiny



Bielsa tuż przed pierwszym gwizdkiem do wszystkiego się przyznał w rozmowie z reporterem telewizji. Stwierdził, że był to wyłącznie jego pomysł i klub nie miał z tym nic wspólnego. Argentyński szkoleniowiec podkreślał, że nie zrobił nic nielegalnego i - co więcej - że stosuje takie metody od lat. Leeds wygrało 2:0. Po spotkaniu trener Lampard mówił, że był bardzo zaskoczony działaniami starszego kolegi po fachu. Przyznał, że przed pierwszym ligowym meczem z ekipą Bielsy także ktoś podglądał trening Derby. Tamto spotkanie Derby przegrało 1:4.

Menedżerowi drużyny Klicha zarzucano w ciągu tygodnia nieetyczność, oszustwo i zachowanie nie fair. Leeds za działania swojego trenera przeprosiło w komunikacie.